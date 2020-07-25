Bakan Karaismailoğlu, açılışını yaptığı çevre yolunda araç kullandı - Son Dakika
Bakan Karaismailoğlu, açılışını yaptığı çevre yolunda araç kullandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nın açılışını yaptığı Amasya Çevre Yolu'nda araç kullanmasıAMASYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nın açılışını yaptığı Amasya Çevre Yolu'nda kendi kullandığı araçla gezdi.
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26.07.2020 01:27:00. #1.13#
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