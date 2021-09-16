Üye Girişi
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: AFETTEN ETKİLENEN HER NOKTADA YENİLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ -1 - Son Dakika

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: AFETTEN ETKİLENEN HER NOKTADA YENİLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ -1

16.09.2021 23:22

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Sel bölgesinde kalıcı yollarımızı, köprülerimizi, binalarımızı ve sanat yapılarımızı en kısa sürede yeniden yapacağız. Afetten etkilenen her noktada yenileme çalışmalarına devam edeceğiz.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Sel bölgesinde kalıcı yollarımızı, köprülerimizi, binalarımızı ve sanat yapılarımızı en kısa sürede yeniden yapacağız. Afetten etkilenen her noktada yenileme çalışmalarına devam edeceğiz. Tüm engelleri hep birlikte aşıp, vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz' dedi.

Sinop'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, 'Son yıllardaki en büyük sel afetini yaşadık. 11 Ağustos'tan bu zamana kadar sergilenen destansı mücadelede vatandaşımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Sel haberini alır almaz bölgeye geldik, devletin tüm imkanlarını seferber ederek var gücümüzle çalıştık. Sel ve heyelanın ardından arama kurtarma, hasar tespiti ve yardımların hızlıca koordine edilmesi için 3 ilimizi afet alanı ilan ettik. Bölgemizde tarihin en yoğun yağışlarından biri gerçekleşti. Sel ve heyelandan dolayı Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta zarar gören kara yollarımız oldu. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta toplam bin 228 kilometre uzunluğundaki 17 yolun 155 kilometresinde hasarlar oluştu. Selin ardından kapanan yollarımızı açmak için yoğun çalışma gerçekleştirdik. Kastamonu 553 kilometre uzunluğunda 10 yolun 60 kilometrelik kısmında hasarlar oluştu, köprüler yıkıldı. Bartın'da 111 kilometre uzunluğunda 3 yolun 41 kilometrelik kısmında hasar meydana geldi. Bu bölgede de yapılan çalışmalarla yol yeniden trafiğe açıldı. Sinop'ta 564 kilometrelik yolun 54 kilometrelik kısmında hasar oluştu, köprüler yıkıldı. Hızlı bir şekilde onarım çalışmalarına başladık ve yolları yeniden trafiğe açtık' diye konuştu.

'KALICI YOLLARIMIZI VE KÖPRÜLERİMİZİ EN KISA SÜREDE YAPACAĞIZ'

Ayancık Sanayi Sitesi'nde zarar gören 16 iş yeri için kalıcı binalar oluşturulana kadar geçici alanlar yapıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, 'Bu geçici yeni iş yerlerinin alt yapılarını 22 Ağustos'ta tamamladık. Yeni köprüler için proje çalışmalarını tamamladık, otogar köprüsünün yerine yapılacak köprü için fore kazıkların yapımı devam ediyor. Mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesinde de yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. İlk defa kara, hava ve deniz yoluyla ulaşım sağladık, 2 bin 779 vatandaşımızı başarıyla tahliye ettik. Ayancık ve Türkeli'nde bulunan vatandaşlarımızın tahliyesi için de ilk kez arabalı vapur kullandık. Ayrıca denizdeki tomrukların toplanması için çalışmalar yaptık. Dünyada ilk kez gerçekleşen bir uygulamayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kereste fabrikalarının depolarında yer alan tomruklar sel nedeniyle denize ulaştı. Bu tomrukların gemilere verebileceği zararın önüne geçmek için getirilen römorkörlerle denizdeki tomrukların büyük kısmını topladık. Gücümüzü ve enerjimizi vatandaşlarımızdan gördüğümüz destekten alıyoruz. Kalıcı yollarımızı, köprülerimizi, binalarımızı ve sanat yapılarımızı en kısa sürede yeniden yapacağız. Afetten etkilenen her noktada yenileme çalışmalarına devam edeceğiz. Tüm engelleri hep birlikte aşıp, vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz. Talip olduğumuz vatandaşlarımızın duasıdır' diye konuştu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: AFETTEN ETKİLENEN HER NOKTADA YENİLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ -1
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: AFETTEN ETKİLENEN HER NOKTADA YENİLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ -1
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: AFETTEN ETKİLENEN HER NOKTADA YENİLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ -1
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: AFETTEN ETKİLENEN HER NOKTADA YENİLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ -1

Adil Karaismailoğlu, Yevgeniy Ziniçev, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: AFETTEN ETKİLENEN HER NOKTADA YENİLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ -1 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası 23:15 Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası "İtalyanca" şov! Basın toplantısına damga vurdu Mesut Özil, Eintracht Frankfurt maçına damga vurdu! Taraftarlardan övgü yağıyor 22:50 Mesut Özil, Eintracht Frankfurt maçına damga vurdu! Taraftarlardan övgü yağıyor Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü 22:23 Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü
Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Artık kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü 22:01 Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Artık kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü Yol kazısı sırasında çalışan işçiler, 2 bin yıllık mezar buldu! Bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı 20:33 Yol kazısı sırasında çalışan işçiler, 2 bin yıllık mezar buldu! Bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu 19:54 İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu
Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti 19:25 Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı 19:02 Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı

Son Dakika Haberleri
18:35 Davutoğlu'nun "Amed" ve federasyon kararı yorumuna MHP lideri Bahçeli'den çok sert tepki geldi: Haddini bil, haysiyet sahibi ol
17:55 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi
17:51 Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi
17:50 Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi
17:42 Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi
17:32 Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı
17:31 Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı
17:29 AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor
17:18 Otomobilin çarpması sonucu yavru ayı yaşamını yitirdi
Kanarya üstünlüğü koruyamadı! Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı Kanarya üstünlüğü koruyamadı! Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı         
23:54
Temizlik konusunda öğrencilere tepki çeken ifadeler kullanan müdür yardımcısı açığa alındı Temizlik konusunda öğrencilere tepki çeken ifadeler kullanan müdür yardımcısı açığa alındı         
22:56
16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti 16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti         
22:34
Lazio galibiyeti Fatih Terim'i mest etti: Müthiş bir şey Lazio galibiyeti Fatih Terim'i mest etti: Müthiş bir şey         
22:19
Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 16 kente kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 16 kente kuvvetli yağış geliyor         
21:10
Celal Şengör'den skandal ifadeler! Öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığı anısını anlattı Celal Şengör'den skandal ifadeler! Öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığı anısını anlattı         
20:23
Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü         
19:33
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu         
15:53
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü         
11:38
Kaplıcaların tanıtımını yapmak isteyen kaymakam, ilginç yönteme başvurdu Kaplıcaların tanıtımını yapmak isteyen kaymakam, ilginç yönteme başvurdu         
10:08
TIME dergisinin TIME dergisinin "dünyanın en etkili 100 kişisi" listesinde Fatih Birol, tek Türk olarak yer aldı         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 00:10:23. #1.13#
SON DAKİKA: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: AFETTEN ETKİLENEN HER NOKTADA YENİLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ -1 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement