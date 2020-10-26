Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Afyonkarahisar'da tarihi köprüyü inceledi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Afyonkarahisar'da tarihi köprüyü inceledi

26.10.2020 20:44

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Afyonkarahisar'da tarihi köprüyü inceledi Karaismailoğlu: "Böyle tarihi sanat yapılarını vatandaşlarla buluşturmayı amaçlıyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki tarihi Kırkgöz...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Afyonkarahisar'da tarihi köprüyü inceledi

Karaismailoğlu: "Böyle tarihi sanat yapılarını vatandaşlarla buluşturmayı amaçlıyoruz"

AFYONKARAHİSAR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki tarihi Kırkgöz Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, ülkenin pek çok noktasında tarihi köprü restorasyonları yaptıklarını ifade ederek: "Böyle tarihi köprüleri, sanat yapılarını gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturma amacındayız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar temaslarında Bolvadin ilçesindeki Kırkgöz Köprüsü'nde de incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, tarihi Kırkgöz köprüsünün uzunluğundan bahsederek, köprüyü daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü'nün restore ettiğini anımsattı. Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Kırkgöz epey uzun bir köprü. Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından zamanında restore edilmiş, bunun devamında da başka köprüler var onlarla birlikte bir çalışma yapacağız. Yine bölge kurullarıyla görüşmeler yapıp, bunu yaşama, turizme kazandırmak gerekiyor. Bunlar ülkemizin değeri aslında. Köprüler bizim tarihimizde çok önemli yere sahipler. Biz de bunlara sahip çıkıyoruz. Ülkemizin pek çok noktasında böyle köprü restorasyonlarıyla uğraşıyoruz. Tabi yaptığımız dünya ölçeğindeki çalışmaların yanında bunlar detaylı bir iş gibi gözükse de kesinlikle öyle değil. Bunlar tarihimize, değerlerimize sahip çıkmak için çok önemli veriler. İnşallah böyle tarihi köprüleri sanat yapılarını gün yüzüne çıkarıp vatandaşımızı buluşturma amacındayız. Bu da onlardan çok güzel bir örnektir."

Bakan Karaismailoğlu'na Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve AK Parti Milletvekilleri de eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Afyonkarahisar'da tarihi köprüyü inceledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Afyonkarahisar'da tarihi köprüyü inceledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Afyonkarahisar'da tarihi köprüyü inceledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Afyonkarahisar'da tarihi köprüyü inceledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Afyonkarahisar'da tarihi köprüyü inceledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Afyonkarahisar'da tarihi köprüyü inceledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Afyonkarahisar'da tarihi köprüyü inceledi

Adil Karaismailoğlu, Bolvadin, Kırkgöz, Afyon, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Afyonkarahisar'da tarihi köprüyü inceledi - Son Dakika


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