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Bakan Karaismailoğlu Ağrı'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu Ağrı'da temaslarda bulundu

24.09.2021 18:51

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm dünyanın gıpta ile takip ettiği, muhalefetin de sırf eleştirmiş olmak için dile getirdiği projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm dünyanın gıpta ile takip ettiği, muhalefetin de sırf eleştirmiş olmak için dile getirdiği projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

Temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Karaismailoğlu, cuma namazını kıldığı Hamur ilçesinde belediye ziyaretinin ardından Valiliğe geçti.

Valilik şeref defterini imzalayan Karaismailoğlu, Vali Osman Varol ile makamında görüştü.

Daha sonra Ağrı Belediyesine geçen Karaismailoğlu, kentteki çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Karaismailoğlu, burada İl Başkanı Halil Özyolcu ile görüşmesinin ardından toplantı salonunda partililerle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Orta Asya'nın Anadolu'ya açılan kapısı, Türkiye'nin çatısı, yüksek bozkırları, dik yamaçları, derin vadileriyle kadim medeniyetlerin geçiş bölgesi Ağrı'da olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Ağrı'nın projeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmak, sorunları hakkında bilgi almak üzere kente geldiklerini ifade eden Karaismailoğlu, Ağrı-Hamur-Tutak- Patnos yol projesini incelediklerini, Allah'ın izni ve vatandaşlardan aldıkları güçle yolun tamamını 2023 yılında hizmete alacaklarını söyledi.

Eski Türkiye'nin yollarını, altyapısının iyi hatırlanması gerektiğine dikkati çeken Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Son 19 yılda Türkiye'nin yıllardır süren ulaşım altyapısı problemini büyük oranda çözdük. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 339 kilometreye çıkardık. 26 olan aktif havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. İnsanımızı yüksek hızlı tren ile tanıştırdık. Tüm dünyanın gıpta ile takip ettiği, muhalefetimizin de sırf eleştirmiş olmak için dile getirdiği projeleri bir bir hayata geçirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul, Ankara- Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık. Asrın projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaştık.

Geçtiğimiz günlerde tabliyeleri tamamlanmak üzere olan köprümüzden Anadolu'dan Avrupa'ya kedi yolu üzerinden yürüyerek geçtik. 18 Mart 2022'de Çanakkale Köprüsü'nü ve Malkara Çanakkale otoyolunu hizmete açacağız. Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi birileri konuşur AK Parti yapar."

Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Dev ölçekteki, yerli ve milli projelerimizi hayata geçirdikçe, milletimiz de gördü ki başkalarının hayal etmekten bile çekindiği işleri biz kararlılığımız, çalışkanlığımız ve halkımızın desteğiyle bir bir tamamlıyoruz. Ülkemiz genelindeki ulaşım, iletişim ve haberleşme yatırımlarımız yoğun şekilde devam ederken Ağrı ilimiz de bu yatırımlardan hak ettiği payı alıyor. Hükümetlerimiz döneminde Ağrı'nın ulaşımı ve iletişimi için 5 milyar liraya yakın yatırım yaptık."

AK Parti'nin siyasetinde hizmet bulunduğunu ve hiçbir zaman bölgeye göre, insana göre yatırım yapmadıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, kendileri için Batı ne ise Doğu'nun da o olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, Ağrı'daki kara yolu yatırımlarının artarak devam ettiğini, il genelinde devam eden 9 kara yolu yatırımının proje bedelinin 1 milyar 700 milyon lirayı aştığını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, varsın vadiler olabildiğine derin olsun. Bizler dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aşacak yollar yapıp size ulaşıyoruz elhamdülillah. Biz yolları da akarsuya benzetiyoruz. Yollarımız geçtikleri, vardıkları yerlerdeki üretime, istihdama, tarıma, ticarete ve hatta eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sağlıyor. Lojistik bir süper güç olmak, dünyayı Türkiye'ye bağlamak, eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak için gece gündüz alın teri döküyoruz. Biz bunları hizmet aşkıyla yanan AK kadrolarla, yani sizlerle beraber, omuz omuza yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bizi durdurmak isteyenlere inat beraber yürüyeceğiz bu yolda. Milletimizin yıllarca beklediği adeta yılan hikayesine dönmüş hizmetleri bir bir hayata geçirdik. Bazılarının hayal bile edemeyeceği dev projeleri tamamlayıp milletimizin hizmetine sunduk. Bu gurur hepimizin."

Bakan Adil Karaismailoğlu, Eski Van Caddesi'nde esnaf ziyaretinin ardından hava yoluyla kentten ayrıldı.

Bakan Karaismailoğlu Ağrı'da temaslarda bulundu
Bakan Karaismailoğlu Ağrı'da temaslarda bulundu
Bakan Karaismailoğlu Ağrı'da temaslarda bulundu
Bakan Karaismailoğlu Ağrı'da temaslarda bulundu

Adil Karaismailoğlu, AK Parti, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu Ağrı'da temaslarda bulundu - Son Dakika


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