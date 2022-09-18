BAKAN KARAİSMAİLOĞLU AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla Valiliği'nin ardından ziyaret ettiği AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, eski başbakanlardan Adnan Menderes'in vesayet rejimi tarafından idam edilişinin 61'inci yılı olduğunu belirterek, Türk demokrasi tarihinin çok kötü günlerinden bir tanesi. Bu gibi günleri bundan sonra yaşamayacağız. Yaşamamak için de bedeller ödemeye devam edeceğiz. O yüzden Adnan Menderes Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinin simge, sembol isimlerinden birisi olarak ilelebet yaşayacaktır. O gün vesayet rejimini yürütenler ise tarihin tozlu raflarında kaybolup gittiler. Bu sabah gördüğüm kadarıyla ana muhalefet partisi, Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etmiş. Ne büyük çelişkidir ki o zamanki rejimin bugünkü temsilcileri Menderes'in mezarını ziyaret ediyor. Bu da günümüz demokrasisi için önemli bir gelişmedir dedi.

'BİZ ARTIK 2053 YILININ PLANLARINI YAPIYORUZ'

Bakan Karaismailoğlu, kısalan yollar sayesinde her yıl tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlandığını ifade ederek, Bu da ekonomik olarak bütçemizde kaldı. Bölünmüş yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 82 azalma sağladık. Bir canın maliyeti tabii ki hesaplanmaz, onun sınırı yoktur ama bu yollar sayesinde 9 bin 500 vatandaşımızın her yıl canını kurtarıyoruz. Bunlar çok kıymetli işler. Tabii ki yapacaktık ama niye önceden yapılmadı Önümüzde çok az bir süre kaldı. Bu süre içerisinde Türkiye dünyanın en gelişmiş, en büyük 10 ekonomisi içerisine girme yolunda da hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Biz artık 2053 yılının planlarını yapıyoruz. Bugün 28 bin 700 kilometre bölünmüş yol diyoruz. 2053'e geldiğimizde bu tam 38 bin kilometreye çıkacak. Bundan 20 yıl önce havayolundaki yolcu sayısı sadece 30 milyondu. Bugüne geldiğimizde 210 milyona çıktı. 2053'te bu rakam tam 440 milyona çıkacak. Bunların tüm altyapı yatırımlarını da planladık ve planlı bir şekilde de devam ediyoruz ifadelerini kullandı.

'SAVAŞI BİTİRECEK OLAN CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDEKİ TÜRKİYE'DİR'

Ukrayna- Rusya savaşına değinen Karaismailoğlu, Dünyada son 2 yıldır Kovid- 19 salgın sürecinin ardından enerji ve tedarik zincirlerinde daralmalar yaşanıyor. Dünyadaki gelişmiş ülkeler krizlerle boğuşurken, Türkiye yatırımlarını artırarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geleceği ve dünyadaki itibarı için 7 gün 24 saat dünyanın bir ucundan diğer ucuna seyahat ediyor. Rusya- Ukrayna savaşının başladığı günden bugüne savaşın aktörleriyle tek görüşen lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Savaşı bitirecek olan Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye'dir. Tüm mazlumların da gözü 2023 Türkiye seçimlerinde. İnşallah hep birlikte yaptığımız işleri ve Türkiye'nin kazanımlarını bıkmadan usanmadan anlatacağız dedi.

'UFKUMUZ BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'

Türkiye'nin başka illerinde olduğu gibi Muğla'da da CHP'li belediye yönetiminin çalışmadığını öne süren Bakan Karaismailoğlu, Vatandaşa hizmet etmiyor. Bir insan bu kadar mı beceriksiz, liyakatsiz ve vatandaşına uzak olur Vatandaşımız çaresiz. Belediye sorumluluklarını yerine getirmiyor. Vatandaşımız belediyenin yapması gerekenleri bakanlıklardan istiyor. Merkezi hükümet bütün birimlere, idarelere bütçe ayırıyor. Yerel yönetimlerin bütçe dışında kendi içerisinde de ciddi gelir kaynakları var. Bakanlığımızın bütçesi ortada. Bakanlığımızın Türkiye genelinde aldığı bütçe ile yatırımları ve harcaması belli. Bakıyorsunuz CHP'li belediyelerin olduğu yönetimlere paralar gidiyor, işler ortada yok. Bunun hesabını soracak olan da milletimizdir. Teşkilatımızın üyeleri kılcal damarlar gibi. Hep birlikte çalışıp vatandaşa hizmetlerimizi anlatıp 2023'ü güzel bir şekilde geçeceğiz. Ufkumuz büyük ve güçlü Türkiye. Bizim tek derdimiz millet. İşimiz hizmet, gücümüz aziz milletimiz. O yüzden 'Durmak yok yola devam' diyoruz. Büyük eserler üretmek için devler gibi çalışmak gerekiyor. Devler gibi eserler üretmek için de karıncalar gibi çalışmak gerekiyor. Büyük, güçlü Türkiye resmini zaten bütün dünya gördü ve bizi takip ediyor diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu konuşmasının ardından, Kötekli Mahallesi'nde yapılması planlanan akıllı kavşak bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra, Bodrum ilçesindeki Denizciler Derneği'ni ziyaret etmek üzere Muğla'dan ayrıldı.