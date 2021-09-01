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Bakan Karaismailoğlu, Suriye'deki petrol sızıntısına karşı harekete geçildiğini bildirdi - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, Suriye'deki petrol sızıntısına karşı harekete geçildiğini bildirdi

01.09.2021 11:23
Bakan Karaismailoğlu, Suriye'deki petrol sızıntısına karşı harekete geçildiğini bildirdi, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Suriye'de bulunan bir elektrik santralinin fueloil depolama tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklı petrol kirliliğinin, KKTC kıyılarına zarar vermemesi için Bakanlık olarak teyakkuza geçildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Suriye'de bulunan bir elektrik santralinin fueloil depolama tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklı petrol kirliliğinin, KKTC kıyılarına zarar vermemesi için Bakanlık olarak teyakkuza geçildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu, Suriye kaynaklı deniz kirliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karaismailoğlu, Suriye sınırında Baniyas ilindeki elektrik santralindeki fueloil depolama tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklanan petrol kirliliğinin KKTC kıyılarına zarar vermemesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın teyakkuza geçtiğini bildirdi. Kirliliğin kıyıları tehdit etmesi üzerine KKTC'nin Türkiye'den yardım istediğini ifade eden Karaismailoğlu, "Talimatlarım doğrultusunda petrol kirliliğinin KKTC kıyılarına zarar vermemesi için Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından acil müdahale başlatıldı" dedi.

Kullanılan ekipmanlar hakkında da bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu, "Petrolü temizlemek için; bin 100 metre deniz bariyeri, 3 adet petrol toplama sıyırıcı, iki bin adet emici ped, 700 metre emici sosis bariyer, 7 adet yüzer portatif depolama tankı ile donatılan/yüklenen YAPRACIK ve ALTUĞ 2 römorkörleri ve Kıbrıs Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait SÖNDÜREN 10 Römorkörü kullanılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinesinde yürütülen acil müdahale çalışmaları kapsamında, 30 Ağustos tarihinde Bakanlığın yetkilendirildiğini belirten Karaismailoğlu, acil müdahale firmalarının deniz araçları ve kirliliğe müdahale ekipmanlarının ivedilikle bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

KKTC birimleri ile gerekli koordinasyonu sağlaması ve deniz kirliliği operasyonunu yönlendirmesi için Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden iki yetkilinin ilk uçak ile KKTC'ye intikal ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, Türk Radyo ile Kıbrıs Türk Radyo tarafından kirlilik bölgesinde olan gemilere uyarı yayını yapıldığını, bölgede gördükleri kirlilikleri bildirmeleri talimatı verildiğini aktardı.

Karaismailoğlu, Bakanlığa ait Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından işletilen SEYİT ONBAŞI Petrol Toplama Gemisi'nin 30 Ağustos'ta, NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi'nin ise 31 Ağustos'ta KKTC'ye intikal etmek üzere İstanbul'dan yola çıktığını kaydetti ve 3 Eylül'de bölgede olmalarının planlandığını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, bölgedeki gemilere operasyonlarda yardımcı olmaları amacıyla, Kıbrıs KEGM'ye ait Vatan römorkörü ile Bayrak destek gemisinin de 31 Ağustos sabah saatlerinde 3 römorköre katıldığını ifade etti.

"Görevli iki adet römorkör petrol kirliliğine müdahale ekipmanlarının yanı sıra bölgeye intikal etmek için hazır vaziyette bekletilmektedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faut Oktay'ın süreci yakında takip ettiğini işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Aliağa Liman Başkanlığı ile Mersin Liman Başkanlığı idari sahasında görevli iki adet römorkör petrol kirliliğine müdahale ekipmanlarının yanı sıra bölgeye intikal etmek için hazır vaziyette bekletilmektedir. Bakanlığımıza ait Ulusal Deniz Emniyet Merkezimizdeki muhtelif petrol kirliliğine müdahale ekipmanları, karayolu ile İskenderun Körfezi'ne gönderilmektedir" değerlendirmesini yaptı.

"DENİZ YÜZEYİNDE TESPİT EDİLEN KİRLİLİKLERE MÜDAHALEYE BAŞLANMIŞTIR"

Zafer Burnu'nun 7.5 deniz mili açığında tespit edilen küçük bir petrol kirliliğine bölgeye sevk edilen deniz araçları ve ekipmanları ile müdahaleye edildiğinin altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Hava unsurlarının rapor ettiği 2 farklı noktadaki kirlilik ihbarına yönelik, deniz araçlarınca yapılan gözetim seyrinde herhangi bir kirliliğe rastlanılmamıştır. Suriye'de meydana gelen kirlilikle ilgili uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları ile gerekli görüşmeler yürütülürken, Bakanlık olarak, bölgeye sevk edilen 4 römorkör ve 1 destek gemisi ve muhtelif kirliliğe müdahale ekipmanı ile hem gözlem hem de deniz yüzeyinde tespit edilen kirliliklere müdahaleye başlanmıştır. Bölgede; ilgili kurumların hava unsurlarının sağladığı görüntüler ve uydu görüntüleri ile kirlilik takip edilmekte olup, dökülen petrolün KKTC ile Suriye arasındaki deniz alanında oldukça yayılmış olduğu anlaşılmaktadır. Elektrik üretim santralinin depolama tankından dökülen fueloilin büyük bir bölümü halihazırda, Suriye kıyılarına vurmuştur."

Uydu görüntülerinden elde edilen verilere göre, 30 Ağustos itibarı ile 1 milyon dekardan fazla bir alanda kirlilik gözlendiği bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, kirliliğin yoğunluğu hakkında görüntülerde bir bilgi bulunmadığını aktardı.

"ŞU ANDA ÜLKEMİZ KIYILARINA VEYA KKTC KIYILARINA BULAŞAN BİR KİRLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Karaismailoğlu, kirliliğin her alanda aynı yoğunlukta olmadığını, öbekler halinde hareket ettiğini vurgulayarak, "Bununla birlikte başta deniz suyu sıcaklığı olmak üzere oşinografik koşullar ile petrolün türevi, kirliliğin denizdeki durumunu ve hareketini etkilemektedir. Şu anda ülkemiz kıyılarına veya KKTC kıyılarına bulaşan bir kirlilik söz konusu değildir. KKTC'nin yaklaşık 15 deniz mili açığına ulaşan yoğun kirlilik öbeklerinin, bölgedeki meteorolojik koşullara bağlı olarak kuzey doğu yönüne hareket ettiği, İskenderun Körfezine doğru gelebileceği değerlendirilmekte olup ülkemiz kıyılarını korumak amacıyla, İskenderun Körfezi ile Mersin bölgesinde hazırlıklı olma çalışmaları başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik - Sadettin Aliusta/İHA)

Bakan Karaismailoğlu, Suriye'deki petrol sızıntısına karşı harekete geçildiğini bildirdi
Bakan Karaismailoğlu, Suriye'deki petrol sızıntısına karşı harekete geçildiğini bildirdi
Bakan Karaismailoğlu, Suriye'deki petrol sızıntısına karşı harekete geçildiğini bildirdi
Bakan Karaismailoğlu, Suriye'deki petrol sızıntısına karşı harekete geçildiğini bildirdi
Bakan Karaismailoğlu, Suriye'deki petrol sızıntısına karşı harekete geçildiğini bildirdi
Bakan Karaismailoğlu, Suriye'deki petrol sızıntısına karşı harekete geçildiğini bildirdi
Bakan Karaismailoğlu, Suriye'deki petrol sızıntısına karşı harekete geçildiğini bildirdi

Akdeniz, Kıbrıs, Suriye, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, Suriye'deki petrol sızıntısına karşı harekete geçildiğini bildirdi - Son Dakika


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