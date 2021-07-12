BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ALTUNİZADE - FERAH MAHALLESİ-ÇAMLICA RAYLI SİSTEM HATTIMIZIN MÜJDESİNİ İSTANBULLULARA VERMEK İSTERİM - Son Dakika

Arnavutköy - Havalimanı Metrosu 2 TBM'in Varış Töreni'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " İstanbul'un raylı sistem ağının toplam uzunluğu 2023 yılında 354,3 kilometreye yükselecek. İstanbul'un raylı sistem ağının yüzde 52'sini bakanlığımız kazandırmış olacak. İhale işlemlerini tamamladığımız, çok yakında temelini atacağımız 4 kilometrelik Altunizade - Ferah Mahallesi- Çamlıca Raylı Sistem hattımızın müjdesini de tüm İstanbullulara burdan vermek isterim" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-Havalimanı Metrosu 2 TBM'in Varış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakanı Adil Karaismailoğlu "İhale işlemlerini tamamladığımız, çok yakında temelini atacağımız 4 kilometrelik Altunizade - Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem hattımızın müjdesini de tüm İstanbullulara burdan vermek isterim" dedi. Bakan Karaismailoğlu "Tüm dünyanın gıpta ile baktığı mühendislik harikası, son teknoloji dev projeler ile İstanbul'u hayallerin ötesine, bambaşka bir noktaya taşıyoruz. Bu dev projelerin yanı sıra İstanbul'un dört bir yanını modern raylı sistem ağları ile donatıyoruz. Bakanlık olarak Marmaray ve Levent-Hisarüstü Metro Hattı ile birlikte İstanbul'da halkımızın hizmetine sunduğumuz metrolarımızın toplam uzunluğu 80 kilometreye ulaştı" diye konuştu.

"2023 YILINDA 354,3 KİLOMETREYE YÜKSELECEK"

Bakan Karaismailoğlu "İhale işlemlerini tamamladığımız, çok yakında temelini atacağımız 4 kilometrelik Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem hattımızın müjdesini de tüm İstanbullulara burdan vermek isterim. Ayrıca toplam uzunluğu 8,3 kilometre olan Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm projesinin inşaai faaliyetlerine geçmek üzere adımlarımızı atıyoruz. Böylece toplam uzunluğu 103,3 kilometreye ulaşan 7 projemiz tamamlandığında şu an 251 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem ağının toplam uzunluğu 2023 yılında 354,3 kilometreye yükselecek" dedi.

"İSTANBUL'UN RAYLI SİSTEM AĞININ YÜZDE 52'SİNİ BAKANLIĞIMIZ KAZANDIRMIŞ OLACAK"

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'un raylı sistem ağının yüzde 52'sini bakanlığımız kazandırmış olacak. Şehrin altyapısıyla sorumlu birilerinin atmadığı adımları, sunmadığı hizmetleri de İstanbullulara bakanlık olarak biz sunuyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz Halkalı'dan başlayıp Atakent, Başakşehir (Kayaşehir), Arnavutköy'den geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşan hattımız 31,5 kilometre uzunluğunda 8 istasyondan oluşuyor. Toplam da 79 km'lik Gayrettepe ' Kağıthane - İstanbul Havalimanı ' Arnavutköy - Halkalı metro sisteminin tüm araçlarına hizmet edecek depo sahası ve havalimanından geçmek üzere projelendirilen Hızlı Tren İstasyonu'nun peronları da yine bu proje kapsamında inşa ediliyor" diye konuştu.

"2 MİLYAR 361 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE KAZANÇ ELDE EDİLECEK"

Bakan Karaismailoğlu, "Projemiz tamamlandığında Marmaray Hattı'nın Halkalı - Arnavutköy - İstanbul Havalimanı'na devamı sağlanacak, yine bakanlığımız tarafından yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi metro hattına aktarma imkanı da sunulacak. Küçükçekmece (Halkalı) - Başakşehir-Arnavutköy - İstanbul Havalimanı projesi kapsamında kullanılan 8 tünel kazma makinasının ikisi kazılarını tamamladı. Bugün itibarıyla toplam 62 bin 603 metrelik tünel işimizin 43 bin 763 metresini, yani yüzde 70'ini tamamladık. 2022 yılı mart ayı itibariyle kalan tüm tünel kazı işlerini de bitireceğiz. 2022 yılının sonunda 31,5 kilometrelik bu hattı halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Yaptığımız fizibilite hesaplarına göre Küçükçekmece (Halkalı)-Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattının tamamlanmasını takiben 20 yıllık zaman zarfı içerisinde karayolu bakım ve işletme kazancı,

kaza kazancı, zaman kazancı ve hava kirliliği, iklim değişikliği, toprak ve su kirliliği gibi dışsal fayda kazancı ile 2 milyar 361 milyon Euro'nun üstünde kazanç elde edilecek" ifadelerini kullandı.