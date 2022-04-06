Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolu şantiyesinde işçilerle sahur yaptı - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolu şantiyesinde işçilerle sahur yaptı

06.04.2022 02:45

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, güçlü bir şekilde 2023'ü aşıp 2053'e kadar güçlü, büyük Türkiye'nin adımlarını çalışanlarla birlikte atacaklarını belirterek "Türkiye büyüyecek, güçlenecek, dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına yaptığımız yatırımlarla gelecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, güçlü bir şekilde 2023'ü aşıp 2053'e kadar güçlü, büyük Türkiye'nin adımlarını çalışanlarla birlikte atacaklarını belirterek "Türkiye büyüyecek, güçlenecek, dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına yaptığımız yatırımlarla gelecek." dedi.

Karaismailoğlu, Ankara- Kahramankazan yolu şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra işçilerle sahur yapan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, ramazan boyunca iftar ve sahurlarda çalışma arkadaşlarıyla olacaklarını söyledi.

Ülke genelinde 5 bine yakın şantiyede, 700 bin çalışanla ülkenin geleceği ve vatandaşın daha iyi şartlarda yaşaması için önemli işler yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Yaptığımız bütün işler vatandaşımızın yaşamına konfor katıyor. O yüzden çalışma arkadaşlarımızın el emeği, göz nuru, alın teri bizim için çok önemli. Hem onlarla motivasyon sağlıyoruz hem de işlerimizi yerinde inceliyoruz." diye konuştu.

Ankara-Kahramankazan yolunda geçen yıl önemli işler yaptıklarını, bu yıl da daha fazla çalışarak, daha fazla iş yapacaklarını anlatan Karaismailoğlu, "Ankara-Kahramankazan yolumuzu da bölünmüş yol olarak Ankaralıların, Kahramankazanlıların, Kızılcahamamlıların hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

Kahramankazan yolunda incelemelerde bulunarak yapılacak işleri planladıklarını belirten Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Bütün arkadaşlarımız bizim için çok önemli, çünkü biz bir ekibiz. 700 bin çalışma arkadaşımızla gurur duyuyoruz. Onlarla ülkemizin 2053'e kadar olan işlerini planladık. İnşallah güçlü bir şekilde 2023'ü aşarak 2053'e kadar güçlü, büyük Türkiye'nin adımlarını hep birlikte atacağız. Türkiye, büyüyecek, güçlenecek, dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına yaptığımız yatırımlarla gelecek. İnşallah yarın başka bir şantiyede, öbür gün başka bir şantiyede olacağız. Hep birlikte işlerin üstesinden hızlı bir şekilde geleceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolu şantiyesinde işçilerle sahur yaptı
Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolu şantiyesinde işçilerle sahur yaptı
Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolu şantiyesinde işçilerle sahur yaptı
Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolu şantiyesinde işçilerle sahur yaptı

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Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu, şantiye işçileri ile sahur yaptı Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu, şantiye işçileri ile sahur yaptı Bakan Kurum, TOKİ şantiyesi çalışanlarıyla iftar yaptı Bakan Kurum, TOKİ şantiyesi çalışanlarıyla iftar yaptı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolu şantiyesinde işçilerle sahur yaptı - Son Dakika


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