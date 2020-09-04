Bakan Karaismailoğlu Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanan kısımlarının açılış töreninde konuştu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'yi lojistik süper güç olmaya hazırladıklarını belirterek, "Bugün burada büyük bir gururla 1. ve 3. kesimini açtığımız Ankara-Niğde Otoyolu da tamamladığımız dev projelerimiz arasında yerini alacaktır." dedi.

Karaismailoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyada değişen güç dengelerinin ve tedarik zincirlerinin oluşturacağı yeni resmin içinde, Türkiye'nin de lojistik açıdan süper güç olarak yerini almaya hazırlandığını söyledi.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun, Edirne-Şanlıurfa arası kesintisiz otoyol ağının son halkası olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Bugün artık, eskisinden çok daha büyük ve iddialı hedeflere koşan bir Türkiye'yiz. 18 yıldır süren, güçlü ulaştırma ve altyapı geleneğimizi daha yukarı taşımak için çalışıyor, bizlere verilen sorumluluğa layık olmak için büyük bir gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası ticaret rotalarında söz sahibi olma çabası

Vatanın her karış toprağını erişilebilir kılarak, ekonomik canlılığı ve sosyal gelişimi sağladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın gıptayla baktığı mega projelere de vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu yollara da aynı özen ve hassasiyetle yaklaşıyoruz. Coğrafyamızın her bir noktasını birbiriyle bağlarken, aynı zamanda bölgemizle ve küresel rotalarla da bağlamak ve uluslararası ticaret rotalarında söz sahibi olmak için çaba gösteriyoruz."

Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'yla Marmara Bölgesi'ni, Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerine bağlayacak uluslararası ulaşım ağının son halkasının tamamlanarak, Edirne'den Şanlıurfa'ya bin 230 kilometre kesintisiz ulaşım sağlanacağının altını çizdi. Bakan Karaismamailoğlu, "Bugün burada büyük bir gururla 1. ve 3. kesimini açtığımız Ankara-Niğde Otoyolu da tamamladığımız dev projelerimiz arasında yerini alacaktır." diye konuştu.

Akıllı ulaşımda 2023 vizyonu

Karaismailoğlu, Bakanlık tarafından yayımlanan Türkiye'nin akıllı ulaşımdaki vizyonuna da değinerek, "Bakanlığımız, akıllı ulaşım sistemlerinin 2023 vizyonunu, ileri bilişim teknolojileri ile Türkiye'de insan odaklı ulaşım sistemi olarak belirleyerek 'Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesini ve Eylem Planı'nı yayımladı." dedi.

Söz konusu çalışmanın, ileri bilişim teknolojileriyle insan ve çevre odaklı yenilikçi projeler üretmeyi, ulaşım modları arasındaki dengeyi de gözeterek tam entegre ulaşım sistemleri ile küresel boyutta söz sahibi olmayı hedeflediğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve haberleşme, artık bilinen kapsamının bir adım ötesine geçerek, akıllı sistemlerin kullanıldığı, hızla dijitalleşen bir alan haline geldi." ifadelerini kullandı.

"Yol güvenliği en üst seviyede olacak"

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun dev bir proje olmanın ötesinde, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldığını da vurguladı.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun, akıllı sistemlerle donatılmış ana kontrol merkezinden yönetileceğini ve bu sayede yol güvenliğinin en üst seviyede olacağını belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"1,3 milyon metre fiber optik ağı ve 500 trafik sensörü, meteorolojik ölçüm istasyonları, olay algılama kameraları, değişken mesaj sistemleri ile donatılmış otoyolumuzda Akıllı Ulaşım Sistemlerinin en gelişmiş örnekleri uygulandı. Her bir projemizde olduğu gibi vatandaşlarımızın güvenliğini ve konforunu önceliklendirdik. Ankara-Niğde Otoyolu da tüm ulaştırma ve haberleşme yatırımlarımızda olduğu gibi, geçtiği her bir noktada, üretimi, ticareti, turizmi, istihdamı önemli derecede artıracaktır."