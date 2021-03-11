Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattı haziranda hizmete girecek (2) - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattı haziranda hizmete girecek (2)
11.03.2021 16:54
15 TÜNEL İNŞAATINI İNCELEDİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Bedesten köyü mevkiinde bulunan T-15 tünel inşaatında inceleme yaptı.
YHT T-15 TÜNEL İNŞAATINI İNCELEDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Bedesten köyü mevkiinde bulunan T-15 tünel inşaatında inceleme yaptı. Bakan Karaismailoğlu, 5 kilometre uzunluğundaki hızlı tren tünel inşaatıyla ilgili, firma yetkililerinden bilgi aldı.
Burak CAN/KIRIKKALE,
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