Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattı haziranda hizmete girecek - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattı haziranda hizmete girecek
11.03.2021 17:34
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattı haziranda hizmete girecek (2)YHT T-15 TÜNEL İNŞAATINI İNCELEDİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Bedesten köyü mevkiinde bulunan T-15 tünel inşaatında...
Bakan Karaismailoğlu: Ankara- Sivas YHT hattı haziranda hizmete girecek (2)
YHT T-15 TÜNEL İNŞAATINI İNCELEDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Bedesten köyü mevkiinde bulunan T-15 tünel inşaatında inceleme yaptı. Bakan Karaismailoğlu, 5 kilometre uzunluğundaki hızlı tren tünel inşaatıyla ilgili, firma yetkililerinden bilgi aldı.
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