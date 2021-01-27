Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: "Ankara, Sivas YHT hattında performans testlerine başladık" - Son Dakika

- Bakan Karaismailoğlu: "Ankara, Sivas YHT hattında performans testlerine başladık"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Ulaşım tarihinin en yenilikçi reformu, Demiryolu Reformu ile ülkemizi demir ağlarla örüyoruz. Ankara Sivas YHT hattında performans testlerine başladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Sivas YHT hatlarında performans testlerine başlandığını duyurdu. Karaismailoğlu, test sürüşünden paylaştığı görüntüye şu notu düştü;

"Ulaşım tarihinin en yenilikçi reformu, Demiryolu Reformu ile ülkemizi demir ağlarla örüyoruz. Ankara Sivas YHT hattında performans testlerine başladıkYenilikçi, güvenilir ve çevreci YHT hatlarımız ile ulaşımın en verimli çağına geçiş yapıyoruz.