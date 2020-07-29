Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattını bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas YHT hattının, inşallah bu yıl içerisinde bitmesi hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şantiyede inceleme yapıp, çalışmalarda hakkında yetkililerden bilgi aldı. Hat bakım aracına binen Bakan Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan tren hattını inceledi. Helikopter ile havadan da hat üzerinde inceleme yapan Karaismailoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Ankara-Sivas YHT hattının, inşallah bu yıl içerisinde bitmesi hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-Sivas arası 400 kilometrelik mesafeyi hat bittiğinde, saatte 250 kilometre hızla kat edecek tren. Bu hat üzerinde 8 tane istasyon var. İnşallah bu yıl içerisinde hizmete aldığımızda vatandaşlarımız hızlı trenin konforundan ve yüksek standartlı tren yolu ulaşımından faydalanmış olacak. İnşallah bu konforu ülkemizde yaygınlaştırmak için bütün çabalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.