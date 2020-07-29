Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattını bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattını bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattını bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattının, inşallah bu yıl içerisinde bitmesi hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şantiyede inceleme yapıp, çalışmalarda hakkında yetkililerden bilgi aldı. Hat bakım aracına binen Bakan Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan tren hattını inceledi. Helikopter ile havadan da hat üzerinde inceleme yapan Karaismailoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, Ankara-Sivas YHT hattının, inşallah bu yıl içerisinde bitmesi hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-Sivas arası 400 kilometrelik mesafeyi hat bittiğinde, saatte 250 kilometre hızla kat edecek tren. Bu hat üzerinde 8 tane istaBakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattını bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattının, inşallah bu yıl içerisinde bitmesi hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şantiyede inceleme yapıp, çalışmalarda hakkında yetkililerden bilgi aldı. Hat bakım aracına binen Bakan Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan tren hattını inceledi. Helikopter ile havadan da hat üzerinde inceleme yapan Karaismailoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, Ankara-Sivas YHT hattının, inşallah bu yıl içerisinde bitmesi hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-Sivas arası 400 kilometrelik mesafeyi hat bittiğinde, saatte 250 kilometre hızla kat edecek tren. Bu hat üzerinde 8 tane istasyon var. İnşallah bu yıl içerisinde hizmete aldığımızda vatandaşlarımız hızlı trenin konforundan ve yüksek standartlı tren yolu ulaşımından faydalanmış olacak. İnşallah bu konforu ülkemizde yaygınlaştırmak için bütün çabalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor diye konuştu.KARAMAN-KONYA ARASI TAMAMLANACAKBakan Karaismailoğlu, bu yıl içerisinde Karaman- Konya arasındaki çalışmaların tamamlanacağını da belirterek, Bir taraftan Mersin-Adana- Gaziantep hattımızda çalışmalar devam ediyor, bir taraftan da, Ankara- İzmir arasında çok yoğun bir çalışma var. Tamamını bitirmeye çalışıyoruz. Bursa'yı, Ankara- İstanbul YHT hattına bağlamanın hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. YHT Ankara- İstanbul arasındaki Bilecik Doğançay tünellerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ankara- İstanbul hattındaki ulaşım süresini kısaltmak için çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında karayolu, deniz, hava, demir yolu çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizim amacımız vatandaşlarımızın daha konforlu yüksek standartlarda yaşaması için. İnşallah bunları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, demiryolu konusunda çok büyük bir atılım içerisinde olduklarını ifade ederek, Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre hızlı demir yolu hattı ile girmek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de YHT hatlarımızı 5 bin 500 kilometreye ulaştırma doğrultusunda yoğun bir çalışma sarf ediyoruz diye konuştu. syon var. İnşallah bu yıl içerisinde hizmete aldığımızda vatandaşlarımız hızlı trenin konforundan ve yüksek standartlı tren yolu ulaşımından faydalanmış olacak. İnşallah bu konforu ülkemizde yaygınlaştırmak için bütün çabalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor diye konuştu.KARAMAN-KONYA ARASI TAMAMLANACAKBakan Karaismailoğlu, bu yıl içerisinde Karaman- Konya arasındaki çalışmaların tamamlanacağını da belirterek, Bir taraftan Mersin-Adana-Gaziantep hattımızda çalışmalar devam ediyor, bir taraftan da, Ankara- İzmir arasında çok yoğun bir çalışma var. Tamamını bitirmeye çalışıyoruz. Bursa'yı, Ankara- İstanbul YHT hattına bağlamanın hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. YHT Ankara- İstanbul arasındaki Bilecik Doğançay tünellerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ankara- İstanbul hattındaki ulaşım süresini kısaltmak için çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında karayolu, deniz, hava, demir yolu çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizim amacımız vatandaşlarımızın daha konforlu yüksek standartlarda yaşaması için. İnşallah bunları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, demiryolu konusunda çok büyük bir atılım içerisinde olduklarını ifade ederek, Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre hızlı demir yolu hattı ile girmek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de YHT hatlarımızı 5 bin 500 kilometreye ulaştırma doğrultusunda yoğun bir çalışma sarf ediyoruz diye konuştu.


Adil Karaismailoğlu, Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 04:41

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattını bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz - Son Dakika
YORUMLAR (1)

Son Dakika

Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor Hamaney'in danışmanı Laricani, ikinci kez koronavirüse yakalandı İstanbul Sözleşmesi raporu Erdoğan'a sunuldu! İki farklı görüş var, karar Ağustos'ta verilecek Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi TFF, çok tartışılan yabancı kuralını bir yıl erteledi Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi Yaşlı adam, eski patronuna evinin önünde kurşun yağdırdı İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi         
17:11
Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi         
17:11
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı         
17:04
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü         
15:39
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak         
15:39
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı         
15:36
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi         
15:20
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı         
15:02
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu         
14:55
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü         
14:31
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada         
14:19
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı         
13:53
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı         
13:01
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam         
12:48
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti         
12:13
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi         
11:47
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı         
10:00
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü         
09:42
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu         
09:17
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu         
01:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 23:07:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattını bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei