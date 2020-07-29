Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattını bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz (2)
KIRIKKALE'DE NAKLİYECİLERLE BİR ARAYA GELDİBakan Karaismailoğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde yaptığı incelemenin ardından Kırıkkale'ye geçti.
KIRIKKALE'DE NAKLİYECİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Bakan Karaismailoğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde yaptığı incelemenin ardından Kırıkkale'ye geçti. Bölge Trafik Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen trafik uygulamasında durdurulan araç sürücülerinin bayramını kutlayan Karaismailoğlu, nakliyeciler ile bir araya geldi. Burada açıklamada bulunan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Özellikle taşımacı esnafı ile beraber olduk. Kamyoncusundan otobüsçüsüne, servisçisine kadar beraber olduk. Onların dertlerini, sorunlarını dinledik. Sorunlarını not aldık. İnşallah en kısa zamanda onların sorunlarına çare olmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi ülkemiz mart ayından itibaren bir salgın sürecinden geçiyor. Bu salgın sürecinde de ülkemizin lojistik taşımacılığını yine bu esnafımız büyük bir özveri ile yaptılar. Bizler evimizde otururken onlar bizim ihtiyacımızı giderdiler. Onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. İnşallah taşımacılık sektörü de arzu ettiği seviyeye ulaşacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:36
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattını bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz (2) - Son Dakika
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