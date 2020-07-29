Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Yerköy şantiyesinde inceleme bulundu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Yerköy şantiyesinde inceleme bulundu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı Yerköy şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Yerköy şantiyesinde inceleme bulundu Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı Yerköy şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Helikopterle hattı inceleyen Karaismailoğlu, daha sonra Yerköy şantiyesinde yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve yüklenici firma yetkililerinden hatla ilgili bilgi alıp, incelemede bulunduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT'nin bu yıl bitirilmesi hedefi doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Hat bittiğinde 400 kilometrelik Ankara-Sivas arası hızlı trenle 250 kilometre hızla katedilecek. Üzerinde 8 istasyon var. İnşallah bu yıl içerisinde hizmete aldığımızda vatandaşlarımız Ankara-Sivas arasındaki bu hızlı trenin konforundan yüksek standardından faydalanacak." dedi.

Bu yıl içerisinde Karaman- Konya arasındaki yüksek hızlı tren hattını da tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayan Karaismailoğlu,"Bir taraftan da Mersin-Adana- Gaziantep arasında ihale çalışmasına devam ediyoruz, Ankara ve İzmir arasında çok yoğun bir çalışma var. Yine Bursa'yı Ankara- İstanbul YHT hattına bağlama doğrultusunda çalışmamız devam ediyor. Şu an Ankara-İstanbul arasındaki Bilecik mevkisinde Doğançay tünellerinde çalışmalar devam ediyor. Ankara-İstanbul hattındaki ulaşım süresini kısaltmak için yoğun çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, ülkenin dört bir yanında kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün amacımız, vatandaşımızın daha konforlu daha yüksek standartlarda yaşaması için inşallah bunları bir bir takip edip, güzel günlerde vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Demir yolu konusunda ülkemiz çok büyük bir atılım içerisinde. Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre YHT demir yolu hattıyla girmek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de 5 bin 500 kilometreye ulaştırma hedefi doğrultusunda yoğun bir çalışma sarf ediyoruz. Yine hızlı tren hatlarında çalışıldığı gibi bizim yük hatlarımızda da yoğun bir çalışma var. Burada da demir yolu hattında taşıdığımız yük kapasitesini artırma doğrultusunda hedefimiz var. Mevcut hatları elden geçirip, yük kapasiteleri ve taşıma kapasitelerini artırıyoruz."

"Vatandaşlarımızın yüzde 70'ini 2023 yılında hızlı tren konforuyla buluşturacağız"

Karaismailoğlu, açıklamasının ardından, hat bakım aracına binerek rayları inceledi, bir süre aracı kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, "Tünelin ucunda ışığı gördük, ışığa doğru yüksek hızlı tren ile hedefimize doğru ilerliyoruz. Bu yıl içerisinde Sivaslı kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi yüksek hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Sivas'tan hızlı trene binen bir vatandaşımız kesintisiz Ankara'ya kadar gidebilecek, hatta 2023'de Edirne'ye kadar hızlı trenle gidebilecek. Vatandaşlarımızın yüzde 70'ini 2023 yılında hızlı tren konforuyla buluşturmak için canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksek Hızlı Tren, Ankara, Yerköy, Sivas, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 03:45

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Yerköy şantiyesinde inceleme bulundu Açıklaması - Son Dakika

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