Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Karaismailoğlu, "Ankara-Kayseri Hızlı Tren Hattı temel atma töreni için hazırız. Ankara'yı Kayseri'ye hızlı, güvenli, konforlu bir şekilde bağlayacak olan hızlı tren hattımız tamamlandığında Ankara-Kayseri arası 2 saat bile tutmayacak. İnşallah bu Kayseri'nin hak ettiği kaliteli, güvenli projemizi en kısa sürede bitirmek için canla, başla çalışacağız." dedi.

Erdoğan, bağlantı sırasında alandaki bir binada yer alan pankarta dikkati çekerek, "Buraya enteresan bir şey yazmışlar. '7 düvel, 7'li masa, sana vız gelir büyük usta' demişler. Hayırlı olsun büyük usta. Bu büyük ustanın yanında sizler gibi ana kademe, sizler gibi kadın kolları, sizler gibi gençler olursa, evelallah durmak yok yola devam." dedi.

Daha sonra Bakan Karaismailoğlu'na tekrar bağlanan Erdoğan, temel atılması için butonlara basılması talimatını verdi.