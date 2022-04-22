Bakan Karaismailoğlu, Aşık Şenlik Tüneli'nin ışık görme törenine katıldı - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tamamlandığında Doğu Anadolu Bölgesi ve Ardahan'ı Çıldır üzerinden Aktaş Sınır Kapısı ve Gürcistan'a bağlayacak olan Aşık Şenlik Tüneli'nin ışık görme törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu, 666 milyon 320 bin liraya mal olacak tünelle zamandan 2.2 milyon, akaryakıttan ise 2.2 milyon TL tasarruf sağlanacağını söyledi.

?Çıldır ilçesindeki Mozeret Geçidi'nde düzenlenen törene Bakan Karaismailoğlu'nun yanısıra Ardahan Valisi Hüseyin Öner, ilçelerin Kaymakamları, AK Parti İl Başkanı Kaan Koç, MHP İl Başkanı Turgay Mert, partililer, ilgili kurum müdürleri ve çalışanlar katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Çıldır-Aktaş yolu üzerinde inşa edilen Aşık Şenlik Tüneli kazı çalışmalarında, ışık görme aşamasına geldiklerini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Anadolu'da bin yıllık Türk tarihinin başladığı yerlerden olan, sıradağlar, vadi, plato, göl ve göletleriyle bu cennet vatan parçasında, uluslararası karayolu hatlarından birine nefes aldıracak Aşık Şenlik Tüneli inşaatında bugün ışığı görüyoruz. Toplam uzunluğu 16,3 kilometre olan Çıldır-Aktaş Yolu'nun 8 kilometresini daha önce hizmete açmıştık. Aşık Şenlik Tüneli'nin de içinde olduğu kalan yol kesimi 8,4 kilometredir. Hattın en önemli geçiş noktası olan Mozeret Geçidi'nde inşa ettiğimiz Aşık Şenlik Tüneli, birisi 2 bin 312 metre, diğeri de 2 bin 34 metre olan iki tüpe sahiptir. Tünelimiz tamamlandığında, Ardahan ve Doğu Anadolu Bölgemizin, Çıldır üzerinden Aktaş Sınır Kapısı ve Gürcistan'a kadar yüksek standartlı bir ulaşımını sağlayacağız. Bedeli 659 milyon 320 bin lira olan projemizle güzergah 4 kilometre daha kısalacak. Zamandan 2,2 milyon lira, akaryakıttan da 2,2 milyon lira olmak üzere, bir yılda 4,4 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Bununla birlikte bu güzel dağlara salınan karbon miktarı 450 ton daha azalacaktır. Çıldır-Aktaş Yolu ve Aşık Şenlik Tünelimizin yapımında görev alan yüklenicisinden mühendisine, işçisinden tedarikçisine kadar, alın ve akıl teri döken, tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'TÜRKSAT6A CUMHURİYETİN 100'UNCU YILDÖNÜMÜNDE'Konuşmasında bakanlık olarak yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, ulaşım ve haberleşme yatırımları için son 20 yılda, 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi. Hükümetleri döneminde; 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş karayolu uzunluğunun yaklaşık 28 bin 650 kilometreye ulaştığını kaydeden Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Sadece 50 kilometre olan karayolları tünel uzunluğunu bugün 651 kilometreye çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz mesafeleri kısalttıkça; güvenlik arttı, konfor arttı, hız arttı. Bu da ulusal ve uluslararası ticaretimize canlılık katmak demektir. Milletimize yeni iş kapıları, istihdam olanakları demektir. Hem bugünün hem de yarının Türkiye'sinin refahı, huzuru demektir. Karayollarının yanı sıra demir, deniz, havayolları ile birlikte haberleşme ve iletişim alanlarında da dünyanın gıpta ile baktığı ülkeler arasında yerimizi aldık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Uzayda izi olmayanın dünyada gücünün olmayacağına inanıyoruz. Ülkemiz, 2021 yılı içerisinde, Türksat5A ve Türksat5B haberleşme uydusunu başarı ile uzaya gönderen dünyanın nadir ülkeleri arasında yerini aldı. Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat6A'yı Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde uzaya göndereceğiz." Ardahan'a ulaşım ve iletişim yatırımları için 6 milyar 538 milyon liraya yakın yatırım yaptıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "131 kilometre bölünmüş yol inşa ettik, 132 kilometre sıcak asfaltlı yol yaptık. Ardahan'da; 280 kilometrelik tek yol yapım ve iyileştirme gerçekleştirdik. 632 metre uzunluğunda 16 köprü inşa ettik. Ardahan'da tutarları 2 milyar 549 milyon lirayı aşan 9 karayolu projesine devam ediyoruz. 79 kilometrelik Türkiye-Gürcistan Azerbaycan yolunu çift hatlı ve sinyalizasyonlu olarak inşa ettik. Yolumuzu 30 Ekim 2017'de hizmete açarak, Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. 2021 yılında bu hattan taşınan yük miktarını bir önceki yıla göre yüzde 80 oranında artırdık. Ulaşım ve iletişim hizmetlerini katlayarak artırdığımız bu güzel şehrimizde bugün karayolu yatırımları anlamında güzel bir gelişmeye hep beraber şahit oluyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, konuşması sonrası iş makinesiyle tünele son darbeyi vurarak ışığın görünmesini sağladı. Bakan, tören sonunda çalışanlarla hatıra fotoğrafı çekildi.