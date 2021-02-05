Bakan Karaismailoğlu: Asırların hayali için geri sayımdayız (2) - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: Asırların hayali için geri sayımdayız (2)

Bakan Karaismailoğlu: Asırların hayali için geri sayımdayız (2)

05.02.2021 22:31

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ KEDİ YOLU'NDA YÜRÜDÜUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanan Kedi Yolu üzerinde yürüyüş yaparak, çalışmaları inceledi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ KEDİ YOLU'NDA YÜRÜDÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanan Kedi Yolu üzerinde yürüyüş yaparak, çalışmaları inceledi. İki kıta arasında uzanan ve toplam uzunluğu 4 bin 330 metre olan kedi yolu, ana halatların çekilmesinde çalışma platformu olarak kullanılacak. Köprüde bundan sonraki aşamada ana halatlar ve askı halatları çekilecek.  Bakan Karaismailoğlu'na, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatındaki incelemeleri sırasında; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, proje ortaklarını temsilen Daelim inşaat işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Young Jin Woo, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, SK E&C Eurasia Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Seung Soo Lee ve Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu da eşlik etti.

ÇANAKKALE,


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Asırların hayali için geri sayımdayız (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: Asırların hayali için geri sayımdayız (2) - Son Dakika
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