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Bakan Karaismailoğlu: 'Asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz (3) - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: 'Asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz (3)

21.09.2021 15:57
Bakan Karaismailoğlu: 'Asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz (3), System.String[]

'HEDEFİMİZ, KÖPRÜYÜ 2022'DE AÇMAK'1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisinde, Asya Ankraj Sahası'ndan Asya'dan Avrupa kıtasına geçmek için yürüyüşe başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kedi yolu üzerinde Demirören Haber Ajansı'na röportaj verdi.

'HEDEFİMİZ, KÖPRÜYÜ 2022'DE AÇMAK'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisinde, Asya Ankraj Sahası'ndan Asya'dan Avrupa kıtasına geçmek için yürüyüşe başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kedi yolu üzerinde Demirören Haber Ajansı'na röportaj verdi. Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart 2022'de açmayı hedeflediklerini söyledi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolu üzerinde 4 bin 608 metre yürüyerek, Lapseki'den Gelibolu yakasına geçen Bakan Karaismailoğlu, "Bu projeler ülkemiz için gurur, dünya için örnek projeler. Bu projenin Çanakkale'de yapılması da ayrıca ayrı bir önem arz ediyor. Bu projede sembol rakamlar var. 18 Mart, 3'üncü ayın 18'i çelik kule ayaklarımızın boyu 318 metre. Bir de 318 metre üzerine Seyit Onbaşı'nın top mermisi gelecek. O da sembol bir mermi olarak görkemli şekilde kendini orada gösterecek. 15 Kasım itibarıyla tabliyelerin bütün kaynak işleri bitmiş olacak. İnşallah, 18 Mart 2022'de köprümüzü açmayı planlıyoruz. Burada 5 bin 100 çalışma arkadaşımız emek veriyor. Özellikle son 2 yıldır Covid-19 salgını sürecinde bile bütün tedbirlerini alarak işlerini daha hızlandırdılar. Bu köprü bittiğinde hem ülkemiz hem de bölgesine özellikle çok büyük faydalar sağlayacak. Özellikle istihdamda, ekonomide, sanayide, üretimde, tarımda, turizmde çok büyük katkısı olacak. Bizim ulaştırma- altyapı projeleri bir akarsu gibi gittikleri yerlere canlılık, hareket getiriyorlar" diye konuştu. 'ÇANAKKALE'DE ABİDE YÜKSELDİ'Kedi yolunun çalışma platformu için kurulduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Köprümüz açıldıktan sonra kedi yolu kalkacak. Çelik halatların uzunluğu 162 bin kilometre yani dünyayı 4 defa dolaşabilir bu çelik halat kabloları. Burada kullanılan çeliğin uzunluğu da 162 bin ton. Bir de bu halatların 32 bin ton ağırlığı var. Çok teknolojik bir köprü. Dünyanın gelişmiş en son teknolojileri kullanılıyor. Hem ulaşım hem de teknoloji açısından ülkemizin gelmiş olduğu seviyeyi gösteren çok önemli yapıtlardan bir tanesidir. Adeta Çanakkale'de bir abide yükseldi. Bu projeler, yüzyıllar boyunca ülkemize hizmet için çok kıymetli projeler. Artık bizden sonra gelen nesiller, böyle güçlü bir altyapı üzerine daha fazla, daha farklı şeyler koyacaklar. O yüzden inşallah bu projeyi bitirip, ülkemize hizmet edeceğiz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulelerinin turizme açılmasıyla ilgili soruya ise "1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulelerinin turizme açılmasını biz de isteriz ama bu emniyetle alakalı bir şey. Bu konuda arkadaşlarımız çalışıyorlar. İnşallah emniyet ve güvenlik açısından bir sıkıntı olmazsa o şekilde kullanabiliriz. Bizim hedefimiz 18 Mart 2022'de bu köprüyü açmak ve dünyanın en geniş açıklıklı köprüsü olarak bu köprüyle dünya literatürüne, dünya tarihine girmiş olacağız" yanıtını verdi.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Nedim BAYHAN/ ÇANAKKALE,


Bakan Karaismailoğlu: 'Asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz (3)
Bakan Karaismailoğlu: 'Asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz (3)
Bakan Karaismailoğlu: 'Asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz (3)
Bakan Karaismailoğlu: 'Asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz (3)
Bakan Karaismailoğlu: 'Asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz (3)
Bakan Karaismailoğlu: 'Asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz (3)
Bakan Karaismailoğlu: 'Asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz (3)

1915 Çanakkale Köprüsü, Adil Karaismailoğlu, Çanakkale, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'Asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: 'Asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz (3) - Son Dakika
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