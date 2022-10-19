Bakan Karaismailoğlu: 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden 1 haftada 53 bin araç geçti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı törenle geçen hafta açılan 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden, 1 haftada 53 bin aracın geçtiğini duyurdu.

Çanakkale- İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde 2016'da başlanan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları tamamlandı. Yapımı biten 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünelleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katıldığı törenle, 11 Ekim'de açıldı. Sürücüler için konfor sağlayan 'Assos' ve 'Troya' tünelleri, 50 dakikaya çıkan yol süresini, 5 dakikaya kadar düşürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden 1 hafta içerisinde 53 bin aracın geçtiğini duyurdu.