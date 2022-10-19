Bakan Karaismailoğlu: 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden 1 haftada 53 bin araç geçti - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden 1 haftada 53 bin araç geçti

19.10.2022 13:01
Bakan Karaismailoğlu: 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden 1 haftada 53 bin araç geçti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı törenle geçen hafta açılan 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden, 1 haftada 53 bin aracın geçtiğini duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı törenle geçen hafta açılan 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden, 1 haftada 53 bin aracın geçtiğini duyurdu.

Çanakkale- İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde 2016'da başlanan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları tamamlandı. Yapımı biten 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünelleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katıldığı törenle, 11 Ekim'de açıldı. Sürücüler için konfor sağlayan 'Assos' ve 'Troya' tünelleri, 50 dakikaya çıkan yol süresini, 5 dakikaya kadar düşürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden 1 hafta içerisinde 53 bin aracın geçtiğini duyurdu.


Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Adil Karaismailoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden 1 haftada 53 bin araç geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden 1 haftada 53 bin araç geçti - Son Dakika
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