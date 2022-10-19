Bakan Karaismailoğlu: "Assos ve Troya tünellerini 1 haftada 53 bin araç kullandı" - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: "Assos ve Troya tünellerini 1 haftada 53 bin araç kullandı"

19.10.2022 12:30
Bakan Karaismailoğlu: "Assos ve Troya tünellerini 1 haftada 53 bin araç kullandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerini bir haftada 53 bin aracın kullandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Ayvacık- Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerini bir haftada 53 bin aracın kullandığını duyurdu.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerinin geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla hizmete alındığını hatırlattı.

Yol ve tünellerin tamamlanmasıyla 12,1 kilometrelik mevcut yolun, 2,5 kilometre kısalarak 9,6 kilometreye düştüğünü, ulaşım süresinin 50 dakikadan 5 dakikaya indiğini vurgulayan Karaismailoğlu, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerini bir haftada 53 bin aracın kullandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, Assos ve Troya tünelleri sayesinde, keskin virajları bulunan Kaz Dağları'nı sürücülerin "korkulu rüyası" olmaktan çıkardıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çanakkale'nin güneydeki tatil beldeleri ile Balıkesir ve İzmir'e ulaşımını sağlayan kuzey-güney aksında, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiğin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan tek yol kesimi, bölünmüş yol haline getirdik. 9,6 kilometre uzunluğunda, '2x2 şeritli', bitümlü sıcak karışım kaplamalı projede, her biri çift tüplü inşa edilen 1693 metrelik Assos Tüneli ve 4 bin 17 metrelik Troya Tüneli de tamamlanarak hizmete sunuldu."

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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Çanakkale, Küçükkuyu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'Assos ve Troya tünellerini 1 haftada 53 bin araç kullandı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: "Assos ve Troya tünellerini 1 haftada 53 bin araç kullandı" - Son Dakika
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