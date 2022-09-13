Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli'nden 67 bin 982 araçla günlük araç geçişi rekoru kırdık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Avrasya Tüneli'nden 8 Eylül'de, 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırdık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Tünelin, mega projeleri arasında yer aldığını belirten Karaismailoğlu, hem İstanbul trafiğini rahatlattığını hem de ekonomiye katkı sağladığını kaydetti. Karaismailoğlu, 22 Aralık 2016'da hizmete giren Avrasya Tüneli'nin, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiğini belirterek, "Avrasya Tüneli'nden 5- 11 Eylül arasında toplam 455 bin 746 araç geçti. Geçen hafta ortalama 65 bin 107 araç, tünelden geçmeyi tercih etti. 8 Eylül'de, 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırıldı. Ayrıca Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosikletli sürücülere de hizmet vermeye başlarken toplam 122 bin 441 motosiklet sürücüsü tüneli kullandı" ifadelerine yer verdi.

'VAKTİMİZİ DE ENERJİMİZİ DE MİLLETİMİZE HARCIYORUZ'

2016 yılından bu yana Avrasya Tüneli'nden toplam 90 milyon 804 bin aracın geçtiğini açıklayan Karaismailoğlu, "İstanbul'da ulaşımın her modunda yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yaptığımız yatırımlarla İstanbul trafiğini rahatlatırken; vatandaşlarımızın hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımını sağlıyoruz. Vaktimizi de enerjimizi de aklımızı fikrimizi de yalnızca milletimize harcıyoruz" dedi.