Bakan Karaismailoğlu, Ayancık'taki incelemelerinin ardından açıklama yaptı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı bölgelerle ilgili, "Ulaşım konusunda dağınık ve yıkılmış olan köprüleri tamir ediyoruz, geçici yollarımızı açıyoruz. Ayrıca denizi de aktif olarak kullanıyoruz. Arabalı vapur da yola çıktı gelmek üzere." bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde gün boyu devam eden incelemelerinin ardından Ayancık Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop, Kastamonu ve Bartın'da ulaşım ve haberleşmeyi ayakta tutmak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Karaismailoğlu, Ayancık ilçesine bağlı köylerin önemli kısmına ulaşıldığını, Türkeli'ye bağlı köylerin tamamına da yarın itibarıyla ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

İller Bankasınca Ayancık'ın su sorununun halledildiğini, Türkeli'de ise önemli aşamaya gelindiğini bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Elektrik konusunda merkezlerimizde sıkıntı yok, köylerimizde de ulaşamadığımız birkaç köy dışında sıkıntı yok. Ulaşamadığımız köylere jeneratör takviyesi yapıyoruz. Yine ulaşım konusunda dağınık ve yıkılmış olan köprüleri tamir ediyoruz, geçici yollarımızı açıyoruz. Ayrıca denizi de aktif olarak kullanıyoruz. Arabalı vapur da yola çıktı gelmek üzere. Ayrıca Türkeli - Çatalzeytin yolunu da önümüzdeki iki gün içinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz."

Ayancık merkezdeki köprülerle ilgili hem DSİ hem Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından çok yoğun çalışmalar yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, "Ayancık'ta temizlik çalışmalarımız da devam ediyor. Bunun yanında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ülkemizin bütün bakanlıkları, kurumları topyekun seferberlik halinde. Orayı da ayağa kaldırmak için çok büyük mücadele var." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin sel felaketinden en çok etkilenen yerleşim yeri olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah orada afetin izlerini kısa zamanda ortadan kaldırmak için önemli çalışma var. Burada fedakarca çalışan gönüllüler var. Offroadcular ulaşamadığımız köylere ikmalleri yapıyorlar. Oradaki insanların su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hakikaten cansiperane, devletin milletin birbirine kenetlenmiş hali var bölgede. İnşallah bu süreci de kısa sürede ortadan kaldıracağız."

Karaismailoğlu, sel felaketi dolayısıyla Ayancık'ta vefat eden 9 kişinin cenazesine ulaşıldığını belirterek, "Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız en kısa sürede burayı normal hayatına çevirdikten sonra buradan ayrılmak." diye konuştu.