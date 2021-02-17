Bakan Karaismailoğlu: " Azerbaycan halkının tarih boyunca Türk halkına verdiği desteği her daim kalbimizin derinliklerinde muhafaza etmekteyiz" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: " Azerbaycan halkının tarih boyunca Türk halkına verdiği desteği her daim kalbimizin derinliklerinde muhafaza etmekteyiz"

17.02.2021 19:01

- Bakan Karaismailoğlu: " Azerbaycan halkının tarih boyunca Türk halkına verdiği desteği her daim kalbimizin derinliklerinde muhafaza etmekteyiz" Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Rashad Nabiyev ile bir araya geldi Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı...

- Bakan Karaismailoğlu: " Azerbaycan halkının tarih boyunca Türk halkına verdiği desteği her daim kalbimizin derinliklerinde muhafaza etmekteyiz"

Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Rashad Nabiyev ile bir araya geldi

Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev:

"44 günlük muharebe döneminde sadece Azerbaycan, Türkiye değil bütün dünya Türkiye teknolojisinin hangi seviyede olduğunu bariz bir şekilde şahit oldu"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mevkidaşı Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev ile bir araya geldi. Karaismailoğlu," Ülkelerimizin ekonomik ve coğrafi özellikleri itibariyle hem bölgeleri hem de birbirleri için taşıdığı önem açıktır. Değerli mevkidaşımla bu görüşmemizde tüm Dünya'ya örnek teşkil eden yakın dostluğumuz çerçevesinde ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkilerimizi ele alacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşına yeni görevi vesilesiyle teşekkür ederek, Azerbaycan ve Türkiye'nin coğrafi özellikleri itibariyle hem bölgeleri için hem de birbirleri için önem taşıdığını belirtti. Bakan Nabiyev, Gara'da 13 vatandaşın şehit olduğunu anımsatarak, başsağlığı diledi.

"Azerbaycan halkının tarih boyunca Türk halkına verdiği desteği her daim kalbimizin derinliklerinde muhafaza etmekteyiz"

Bakan Karaismailoğlu yaptığı açılış konuşmasında şunları kaydetti:

"Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev, ülkemize ve Bakanlığımıza hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Görevine çok kısa süre önce başlayan, sayın mevkidaşımla 2 Şubat'ta bir görüşme yapmıştık. Bugün bir kez daha sizlerin huzurunuzda kendisini yeni görevi nedeniyle tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Halklarımız arasındaki dostluğun ve kardeşliğin temeli ortak atalarımıza, ortak kültürümüze ve kader birliğine dayanmaktadır. Azerbaycan halkının tarih boyunca Türk halkına verdiği desteği her daim kalbimizin derinliklerinde muhafaza etmekteyiz. Ülkelerimizin ekonomik ve coğrafi özellikleri itibariyle hem bölgeleri hem de birbirleri için taşıdığı önem açıktır. Değerli mevkidaşımla bu görüşmemizde tüm Dünya'ya örnek teşkil eden yakın dostluğumuz çerçevesinde ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkilerimizi ele alacağız. Sayın Nabiyev bugün ayrıca Bilgi Teknoloji ve Eğitim Kurumu Başkanlığını da ziyaret edecektir. Görüşmelerimizin ülkelerimiz arasından hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum."

"Yakın zamanda hain terör saldırısı nedeniyle Türk vatandaşı olan 13 günahsız şehidimiz için size başsağlığı diliyorum ve eminim ki bu gibi durumlar ülkenizde baş vermeyecektir"

Bakan Nabiyev, Gara'da 13 vatandaşın şehit edilmesini hatırlatarak, yakın zamanda hain terör saldırı nedeniyle Türk vatandaşı olan 13 günahsız şehit için başsağlığı dilediğini söyledi. Nabiyev," Eminim ki bu gibi durumlar ülkenizde baş vermeyecektir. Terörün ne olduğunu son 30 yıldır Azerbaycan'da iyi biliriz. Çok şükürler olsun ki son aylar nezdinde, 44 günlük muharebe zamanında biz bölgemize barış getirebildik. Bu barışın getirilmesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in iradesi Azerbaycan halkının azmi, bizim kardeşlerimizin ilk günden beri yanımızda olması çok önemli rol oynamıştır. Ayrıca bir daha Azerbaycan adında Türk halkına, devletine içten teşekkürlerimizi bildirmek isteriz" diye konuştu.

"44 günlük muharebe döneminde sadece Azerbaycan, Türkiye değil bütün dünya Türkiye teknolojisinin hangi seviyede olduğunu bariz bir şekilde şahit oldu. "

Bakan Nabiyev Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşı hatırlatarak,"Haritanın daha da büyütülmesi için 44 günlük muharebe neticesinde elde ettiğimiz topraklar bize yeni imkanlar açmıştır. Eminim ki bu yeni imkanları biz, bilgi paylaşımımızla yeni seviyelere çıkaracağız. ve bu paylaşımda yalnızca Azerbaycan ve Türkiye değil, bütün bölge devletleri faydalanacaklar. 44 günlük muharebe döneminde sadece Azerbaycan, Türkiye değil bütün dünya Türkiye teknolojisinin hangi seviyede olduğunu bariz bir şekilde şahit oldu" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu: Azerbaycan halkının tarih boyunca Türk halkına verdiği desteği her daim kalbimizin derinliklerinde muhafaza etmekteyiz
Bakan Karaismailoğlu: Azerbaycan halkının tarih boyunca Türk halkına verdiği desteği her daim kalbimizin derinliklerinde muhafaza etmekteyiz
Bakan Karaismailoğlu: Azerbaycan halkının tarih boyunca Türk halkına verdiği desteği her daim kalbimizin derinliklerinde muhafaza etmekteyiz
Bakan Karaismailoğlu: Azerbaycan halkının tarih boyunca Türk halkına verdiği desteği her daim kalbimizin derinliklerinde muhafaza etmekteyiz

Azerbaycan, Türkiye, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: ' Azerbaycan halkının tarih boyunca Türk halkına verdiği desteği her daim kalbimizin derinliklerinde muhafaza etmekteyiz' - Son Dakika


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