Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak

10.04.2022 14:39
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak

TÜRKİYE Motosiklet Platformu üyeleri, "katil bariyer" olarak bilinen yol bariyerlerine karşı Kadıköy'de bir araya geldi.

TÜRKİYE Motosiklet Platformu üyeleri, "katil bariyer" olarak bilinen yol bariyerlerine karşı Kadıköy'de bir araya geldi. Motorculara destek olmak için Kadıköy'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Bakanlık olarak işletmesinde bulunduğumuz tüm yollarda motorcu dostu bariyerler uygulamasını tamamlayana kadar çalışmalarımız bitmeyecek" dedi.

İstanbul Sultangazi'de gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in motosiklet kazasında hayatını kaybetmesiyle 'katil bariyer' olarak adlandırılan mevcut bariyerler tekrar gündeme geldi. Kadıköy'de bir araya gelen motosiklet sürücüleri, 'katil bariyerler' ile ilgili çalışmaların hızlandırılması için yetkililere çağrı yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da motosikletlilere destek vermek için Kadıköy'e geldi. Burada açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, motosiklet ile trafiğe de çıktı.

"BU BİZE DERS OLSUN"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gazeteci Rauf Gerz'i rahmetle anarak, ailesine ve motorcu camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Karaismailoğlu bu kazadan ders çıkaracaklarını belirterek "Bir daha olmaması için çalışmamız gerekiyor. Bu bize ders olsun. İnşallah böyle bir kazayla bir daha karşılaşmayız. Trafik bilinç istiyor, dikkat istiyor. Bu bilinci dikkati sağlamak için her türlü eğitimlere, platformlara tamamıyla destek vereceğiz" dedi.

"BUGÜNE KADAR 14 BİN METREYE KADAR MOTORCU DOSTU BARİYER UYGULADIK"

Motorcuların görüş ve fikirlerinin çok kıymetli olduğunu ifaden eden Bakan Adil Karaismailoğlu, şöyle konuştu, "Trafikte teker sayısının fazla olması hiçbir araca öncelik sağlamaz. İki teker üzerinde trafikte olan cesaretli kardeşlerimizi her zaman desteklememiz gerekiyor. Özellikle büyük araçların kör noktalarında olan aynaların mutlaka arttırılması gerekiyor. Bakanlık olarak işletmesinde bulunduğumuz tüm yollarda motorcu dostu bariyerler uygulamasını tamamlayana kadar çalışmalarımız bitmeyecek. Bugüne kadar 14 bin metreye kadar motorcu dostu bariyer uyguladık. Bu yıl ise 40 bin metreye kadar planlamıştık ama, anlaşılıyor ki bunu daha çok arttırmamız gerekiyor. O yüzden motorcu dernekleri çok önemli, onlarla sürekli istişare halinde olacağız. Öncelikli listeleri onlardan alıp en kısa zamanda çalışmaları bitireceğiz" dedi.

"CİNAYETE EŞ DEĞER BİR HAREKET"Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ise motorcu dostu bariyer konusunu sürekli olarak dile getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bugün ben buraya motosikletle geldim, gelirken hep bariyerlere gözüm takıldı. Bakanımız, bu konuyla gerçekten ilgili. Bizim motorcular olarak en büyük derdimizin bu olduğunun bilinmesini, bariyerler yapılırken motorcuların da düşünülmesini istiyoruz. Mevcut bariyerlere ek bariyerler yaparak bu sıkıntıyı giderebiliriz" dedi.  Sofuoğlu, gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in ölümünün büyük üzüntüye neden olduğunu ifade ederek, "Geçen hafta çok sevdiğimiz bir abimizin hayatını kaybetmesi hepimizi çok üzdü. Bunu sadece bir bariyer suçu olarak görmememiz lazım. Bu kazayı izleyenler varsa orada otomobil sürücüsünün yapmış olduğu, resmen cinayete eş değer bir hareket. Yargının bu olayla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.


- İstanbul
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak
YORUMLAR
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Caddebostan Sahili'ndeki kirlilik böyle görüntülendi Caddebostan Sahili'ndeki kirlilik böyle görüntülendi Bakan Karaismailoğlu: '14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık' Bakan Karaismailoğlu: '14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık'

Adil Karaismailoğlu, Motosiklet, Kadıköy, TMF, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak - Son Dakika


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