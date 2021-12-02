BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, BARTIN'DA 69 GÜNDE TAMAMLANAN KÖPRÜNÜN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nın ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, 'Türkiye'nin dört bir yanında 19 yıldır bitmeyen bir çalışma var. Bunlar artarak devam ediyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü; bunlar bütün dünyanın yakından takip ettiği ve gıpta ile baktığı projelerdir. Bu projeler sayesinde Türkiye ihracat rakamlarını 200 milyar doların üzerindeki rakamları yakalıyor. Bir taraftan büyüme rakamlarımız dünyanın en öndeki rakamlarına ulaşıyor. Tabi bu da güçlü bir altyapı ile oluyor. Bizim projelerimiz birer akarsu gibi yani gittikleri yere hareket getiriyor, bereket getiriyor; üretimi, istihdamı geliştiriyor. Bir taraftan da zamanı ve seyahat sürelerini kısaltarak, yakıttan da tasarruf ediyoruz. 19 yıldır yaptığımız bu projelerin ülke ekonomisine sırf yıllık katkısı 13.4 milyar dolarlık bir tasarruf sağlıyorlar. Özellikle bu bahsettiğimiz yollardaki trafik hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar olduğunu görüyoruz. Türkiye her yönüyle büyüdü ve büyümeye de devam edecek. Hedefimiz dünyanın en iyi 10 ekonomisi. Bu yolda da ciddi bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

ANTALYA HAVALİMANI İHALESİ

Bakan Karaismailoğlu dün Antalya Havalimanı ihalesini yaptıklarını da belirterek, şöyle konuştu:

'Bu ihale dünyanın takip ettiği bir ihaleydi. Bir tarafta 19 yıldır yapılan büyük işler ve bir tarafta da hayatları boyunca taş üstüne taş koymayanların eleştirilerine karşı Türkiye o kadar büyüyor ki önce yatırımcıları tehdit ettiler bir şey olmadı sonra bürokratları tehdit edip korkutmaya çalıştılar yine bir şey olmadı. Çünkü AK Parti hükümetleri ve bütün bakanlıklarımız Türkiye'nin geleceği için ter dökmeye devam ediyorlar. Dün yapılan Antalya Havalimanı ihalesi 2026 sonrası 25 yıl kiralama işidir. Bu 2026 kadar ihaleye alacak yüklenici 760 milyon euro'luk bir yatırım yapacak. Hem bu yatırımı yapacak hem 2026 sonrası 25 yıllık devlete 8,5 milyar euro'luk devlete kira bedeli ödeyecek. Bu 8,5 milyar euro'luk kira bedelinin yüzde 25'ini peşin olarak ödeyecektir. Önümüzdeki 90 gün içinde 2 milyar 138 milyon euro ülkemiz kasalarına girecektir.'

'ÜLKEMİZE SÜRPRİZ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Yatırımcı kuruluşların Türkiye'ye yatırım yapmak için sıraya girdiğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, 'Bu açık ve şeffaf olan ihaleye Rusya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan ve Türkiye firmalarıdır yani yatırımcıları tehdit edenler bir tarafta bir tarafta da Türkiye'ye olan güveni gösteren apaçık bir ihaledir ve dünyanın büyük yatırımcı kuruluşları Türkiye'ye yatırım yapmak için sıraya girmişlerdir. Bu da Türkiye'ye olan güvenin açık bir eseridir. Bu projeler ve ihaleler devam edecektir. Bu büyük ölçekteki projelerle ülkemize sürpriz yapmaya devam edeceğiz. Türkiye bütün dünyanın gıpta ile baktığı yine cazibe merkezi bir yerdir. Hiç kimsenin bu yatırım düşmanlığı yapmasına aldanmayın. Bizim vatandaşımıza, ülkemize yapacağız yatırımlarda her türlü eleştirinin başımızın üstünde yeri var ama vatanımıza, milletimize hizmeti aksatacak, bütün çalışma arkadaşlarımızın misyonunu bozacak eleştiri hiç kale almıyoruz. Ülkemizin gelişmesi ve büyümesi için bütün ekip olarak kuzey ve güney olarak yatırımlarımız artarak devam edecektir" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret etti.