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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, BARTIN'DA 69 GÜNDE TAMAMLANAN KÖPRÜNÜN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, BARTIN'DA 69 GÜNDE TAMAMLANAN KÖPRÜNÜN AÇILIŞINI YAPTI

02.12.2021 19:32

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın'da 11 Ağustos'ta selde yıkılan 33 metre uzunluğundaki köprünün yerine 69 günde yapılan, 67 metre uzunluğundaki köprünün açılışını yaptı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın'da 11 Ağustos'ta selde yıkılan 33 metre uzunluğundaki köprünün yerine 69 günde yapılan, 67 metre uzunluğundaki köprünün açılışını yaptı. Karaismailoğlu, "Önceki köprüye göre uzunluğunu 2 kat artırdık, yüksekliğini 7 metreye çıkardık. Böylece bir daha aşırı yağış etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçtik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bartın'da 11 Ağustos'ta sel felaketinde yıkılan köprü yerine 69 günde yapılan Kumluca-2 Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, taşkınların bölge genelindeki 1228 kilometre yol ağının 154 kilometresinde hasara neden olduğunu ve köprülerin yıkıldığını belirterek, "Şu bir gerçek ki devlet ve millet omuz omuza vererek 11 Ağustos'tan bugüne kadar açılan yaraların sarılması ve hayatın en kısa sürede normale dönebilmesi için adeta zamana karşı yarıştık. Tüm birimlerimizle selde zarar gören vatandaşlarımıza yardım için seferber olduk. Bu seferberliği, ilgili tüm bakanlıklarımızla başarılı bir koordinasyon ile gerçekleştirdik. Yalnızca teknik konulardaki sorunları çözmedik, ateş düşen tüm hanelerimizin, canı yanan bütün vatandaşlarımızın bir an olsun yanlarından ayrılmadık. İhtiyaç duyulan her türlü personel, araç-gereç ve teçhizatı çok kısa sürede afet bölgelerine ulaştırdık. Afet sırası ve sonrasında kurumsal ve profesyonel yaklaşım ve çözümlerle süreçlere ivedi müdahale ettik. Afetin ilk gününden itibaren Sinop ve Kastamonu'da olduğu gibi Bartın'da da afetten etkilenen yollara ekiplerimizi sevk ettik. Hasar gören kesimleri, hızla geçici olarak trafiğe açarak bölgenin gerektiği her türlü ihtiyacın karayolu ulaşımı ile de hızlıca gerçekleştirilmesini sağladık" dedi.

'BAĞLANTI YOLU DA İNŞA ETTİK'

Yıkılan köprünün 33, yeni köprünün ise 67 metre uzunluğunda olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Yıkılan 33 metre uzunluğundaki Kumluca-2 Köprüsü'nün bulunduğu noktada ırmak debisinin düşmesinden sonra 12 saatlik çalışma ile 110 metrelik servis yolu inşa ettik. Hemen ardından da 40 metre uzunluğunda panel köprü kurarak 24 Ağustos'ta yolu hizmete verdik. O dönemde sizlere en kısa sürede kalıcı yollarımızı ve köprülerimizi inşa edeceğimizin de sözünü vermiştik. İşte bugün sizlerle 69 gün gibi kısa bir sürede kalıcı olarak tamamladığımız Kumluca-2 Köprüsü'nü hizmete açmanın haklı sevincini paylaşıyoruz. Selde tahrip olan eski köprünün yerine bölgede ulaşımı sağlayacak yeni Kumluca-2 Köprüsü'nü çok daha iyi standartlarda inşa ettik. Eski köprü 33 metreyken, yeni köprümüzü 3 açıklıklı, 67 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde projelendirdik. Önceki köprüye göre uzunluğunu 2 kat artırdık. Yüksekliğini 7 metreye çıkardık. Böylece bir daha aşırı yağış etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçtik. Proje kapsamında ayrıca 316 metre uzunluğunda bağlantı yolu da inşa ettik ve tüm bunları, 69 gün gibi kısa bir sürede tamamladık" diye konuştu.

'KENDİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ'

Türkiye'de meydana gelen sel felaketlerinin benzerlerinin Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre ve Almanya'da da yaşandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Almanya'da sel felaketinin yaşandığı bölgeler uzun süre balçıktan temizlenemedi. İçme suyu, elektrik ve kanalizasyon gibi temel sorunlar kısa sürede çözüme kavuşamadı. Bölgede 200 bin kişi günlerce elektriksiz kaldı. 40 günü aşkın bir süre içme suyu sorunu çözümsüz kaldı. Hiçbir ülkenin, tek bir insanın bile böyle acılarla sınanmasını istemeyiz. Her zaman olduğu gibi bu ülkelere de dost elimizi uzattık. Acılarını paylaştık. 'Türkiye, yardım için her daim hazırdır' dedik. Uluslararası dayanışmanın doğru bir örneğini sergiledik. Doğal afetler, tüm dünyayı tehdit ediyor. Ülke ayrımı yapmıyor. O nedenle afetlere hazırlıklı olmak, kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız" dedi.

'SALT İDEOLOJİ SİYASETİ YAPANLAR BU ÜLKEYİ UÇURUMA SÜRÜKLEDİ'

Hiçbir zaman ideoloji siyaseti yapmadıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"'Neyi doğru yaptık, onlar neyi yanlış yaptı?' diye sorguladığımızda ise şunu gördük; afet sonrası her türlü süreç yönetiminde sahip olduğumuz tecrübe ve profesyonellik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karar alma konusunda getirdiği hız. Hükümet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla özel sektörümüzle sivil örgütlerimizle tüm hayırsever vatandaşlarımızla seferber olduk. Bir de 17 Ağustos'u, Düzce depremini hatırlayın. Bu başarıları daha önce yaşadığımız afetlerde görev alan hükümetler gösteremediği için yaşanan acılar, ödenen bedeller çok daha büyük olmuştu. Peki, o günler ile bugünler arasında ne fark var? Tabi ki Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti farkı var. Bizim millet sevdasından, Türkiye sevdasından başka sevdamız yok. Hiçbir zaman ideoloji siyaseti yapmadık. Hizmet için siyaset yapıyoruz ki şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Salt ideoloji siyaseti yapanlar, bu ülkeyi hep uçuruma sürüklediler. Halkımız suyu getiren ile testiyi kıranları çok iyi biliyor, iki zihniyet arasındaki farkı çok iyi görüyor. Vatandaşımız afet sonrasında devletini hep yanında ve yakınında hissetti."

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra törene katılan protokol üyeleriyle birlikte Kumluca-2 Köprüsü'nün açılışını yaptı. Açılışın ardından Karaismailoğlu, Kumluca beldesinde kıraathanenin önünde bölge halkıyla çay içerek sohbet etti.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, BARTIN'DA 69 GÜNDE TAMAMLANAN KÖPRÜNÜN AÇILIŞINI YAPTI
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, BARTIN'DA 69 GÜNDE TAMAMLANAN KÖPRÜNÜN AÇILIŞINI YAPTI
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, BARTIN'DA 69 GÜNDE TAMAMLANAN KÖPRÜNÜN AÇILIŞINI YAPTI
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, BARTIN'DA 69 GÜNDE TAMAMLANAN KÖPRÜNÜN AÇILIŞINI YAPTI

Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, Kumluca, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, BARTIN'DA 69 GÜNDE TAMAMLANAN KÖPRÜNÜN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, BARTIN'DA 69 GÜNDE TAMAMLANAN KÖPRÜNÜN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika
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