Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor

09.04.2021 13:55
Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dizi temasta bulundu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dizi temasta bulundu. Alanya Doğu Çevre yolu şantiyesine gelerek bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, "Başarılı yatırımlarımızdan kuşkusuz Antalya da hak ettiği payı alıyor. Bugüne kadar Antalya'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 2 milyar 264 milyonu yap- işlet- devret kapsamında olmak üzere, toplam 21 milyar 887 milyon liraya yakın harcama yaptık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Alanya'da bir dizi temasta bulundu. Önce Alanya Belediyesi'ne gelen Karaismailoğlu, Başkan Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından AK Parti Alanya İlçe teşkilatına giden Bakan Karaismailoğlu, buradaki ziyaretinin ardından yapımı devam eden Alanya Doğu Çevreyolu Mahmutlar şantiyesine gelerek, yol yapımıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'TÜRKİYE OLARAK ADETA KABIMIZA SIĞMIYORUZ'Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Antalya'nın yeni altyapıya kavuşması demek, gelen turist sayısının artması demek, bölgenin daha da gelişmesi demek, iş demek, AŞ demek. Gençlerimiz için yeni sosyal ve ekonomik olanaklar demek. Türkiye, artık yatırımlar konusunda kağnı hızıyla karar alınan dönemleri geride bıraktı. Türkiye olarak adeta kabımıza sığmıyoruz. Ülkemiz, her alanda büyüyen, birbirinden önemli stratejik projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil, küresel planda da ana oyun kuruculardan biri haline gelmiş bir ülkedir. Hem üretim hem de tüketim bakımından en hızlı gelişen ve adeta dünyanın yeni ekonomik merkezi haline gelen Avrupa-Asya ve Afrika'nın kalbindeyiz. Bu coğrafi avantajımızı kazanımlara dönüştürmek hedefiyle ülkemizi bir lojistik süper güç haline getirmek için devasa projelerimizi hayata geçiriyoruz. Avrupa ve Uzakdoğu'yu bağlayan Orta Koridor'da hakimiyetimizi ilan ederek, dünyanın köprüsü haline geldik" dedi.'ANTALYA'NIN ULAŞIM VE İLETİŞİM YATIRIMLARI İÇİN 21 MİLYAR TL HARCADIK'

Bakan Karaismailoğlu, yıllardır, yurdun her noktasına, şehir demeden, köy demeden ekonomik canlılığı, üretimi, istihdamı, eğitimi, sağlığı, sosyal ve kültürel gelişmeyi taşıdıklarını belirterek, şunları söyledi: "Başarılı yatırımlarımızdan kuşkusuz Antalya da hak ettiği payı alıyor. Bugüne kadar Antalya'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 2 milyar 264 milyonu yap- işlet- devret kapsamında olmak üzere toplam 21 milyar 887 milyon liraya yakın harcama yaptık. 2003'te ilimizde ancak 197 kilometre bölünmüş yol varken, 468 kilometre daha yol yaparak, bu standarttaki yol uzunluğunu 665 kilometreye çıkardık. 2003'te yolların sadece 122 kilometresi bitümlü sıcak kaplamalı iken, 766 kilometre daha bu standartta yol yaparak, 888 kilometreye uzattık. Antalya il genelinde halen, 918 kilometresi devlet, 857 kilometresi il yolu olmak üzere, toplam 1775 kilometre yol ağı bulunmaktadır. Bunun yanında, 15'i tek tüp, 4'ü çift tüp olmak üzere toplamda 18 bin 889 metre uzunluğunda 19 adet tüneli tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. İl genelinde yaptığımız 154 köprünün toplam uzunluğunu 17 bin 753 metreye ulaştırdık. Antalya'da, Karayolu çalışmaları için 1993-2002 yılları arasında 4 milyar 342 milyon lira harcama yapılırken, hükümetlerimiz döneminde bu miktar, yüzde 295 artış ile 17 milyar 132 milyon liraya ulaştı. Bugün Antalya il genelinde devam eden 14 büyük karayolu projesinin toplam maliyeti 7 milyar 95 milyon lirayı aştı" Bakan Karaismailoğlu, şanziye ziyaretinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ı makamında ziyaret etti.


Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor
Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor
Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor
Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor
Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor
Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor
Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor

Adil Karaismailoğlu, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi FETÖ'nün sözde FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolü Ekin Koç, koronavirüse yakalandı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolü Ekin Koç, koronavirüse yakalandı Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı         
13:41
Sosyal medya devi Pinterest, Türkiye'ye temsilci atayacak Sosyal medya devi Pinterest, Türkiye'ye temsilci atayacak         
12:37
"Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi         
12:22
İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı         
11:31
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı         
11:22
New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı         
10:51
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef         
08:56
Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş         
08:32
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 14:03:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei