Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu, belediye başkanları ve kurum amirleri ile bir araya geldi (2) - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin demiryolunda Çin- Londra arasındaki orta kuşak ipek demir yolu hattının önemli bir geçiş noktasında yer aldığını belirterek, "Bu hat üzerindeki Bakü-Tiflis- Kars demir yolumuz, 2023 yılına kadar Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 4,4 milyar dolardan, 15 milyar dolara çıkarma hedefimize önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'da bir termal otelde belediye başkanları ve kurum amirleri ile bir araya geldi. Karaismailoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, 2003 yılından bu yana "laf" değil icraat ürettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile belirledikleri hedeflere ulaşmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "2003 yılından bu yana geçen 18 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımları için tam 907 milyar 200 milyon liralık yatırım yaptık. Bizim yaptıklarımıza, başkalarının hayalleri bile yetişemez." diye konuştu.

"Uzaydaki haberleşme uydularını da artırdık"

Karaismailoğlu, 2003 yılında kara yollarındaki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu, bugün 27 bin 700 kilometreye çıkardıklarını dile getirerek, 26 havalimanı sayısını bugün 56'ya, 81 ülkeye yapılan uçuş rota sayısını da bugün 173 ülkeye yükselttiklerini anlattı.

Sadece yol ve havalimanı yapmadıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Uzaydaki haberleşme uydularını da artırdık. Allah'ın izniyle Türksat 5A'yı kasım ayı sonunda, Türksat 5B'yi 2021 yılının ikinci çeyreğinde, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı da 2022 yılında uzaya gönderiyoruz. Böylece 'uzay vatan'da daha çok söz sahibi olacağız. Demir yollarında 2003 yılında yüksek hızlı demir yolu bulunmazken, bugün 1213 kilometre YHT hattımız bulunmaktadır. 2009 yılında Ankara- Eskişehir hattı ile başladığımız YHT seferlerine, 2011'de Ankara- Konya ile devam ettik. 2014'te Eskişehir- Pendik, 2019'da da Marmaray Projesi ile Gebze- Halkalı arasında YHT demir yolu hattımızı tamamladık."

"Yıllık ortalama yolcu sayımız 44,8 milyonu geçmektedir"

2020 yılına kadar Ankara-Eskişehir hattında 16,6 milyon, Ankara-Konya hattında 13,3 milyon, Konya- İstanbul hattında da 3,5 milyon yolcu taşıdıklarını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllık ortalama yolcu sayımız 44,8 milyonu geçmektedir. Türkiye'de demir yolu ile taşınan yük miktarında da 2020 yılında 30 milyon tona ulaşırken, 2023 hedefimizi 45 milyon ton, 2028 hedefimizi de 150 milyon ton olarak belirledik. Ülkemiz, demir yolunda Çin-Londra arasındaki orta kuşak ipek demir yolu hattının önemli bir geçiş noktasında yer alıyor. Bu hat üzerindeki Bakü-Tiflis-Kars demir yolumuz, 2023 yılına kadar Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmini 4,4 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarma hedefimize önemli katkı sağlayacaktır."

(Sürecek)