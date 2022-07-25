BAKAN KARAİSMAİLOĞLU BİN MİNİBÜSÜN DAHA DÖNÜŞÜMÜ KONUSUNDA ÇALIŞMAMIZ VAR

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Su Parkı açılışına katıldı. Bakan Karaismailoğlu, açılış sonrasında bir araya geldiği Beşiktaş - Gültepe hattı minibüsçülerinin sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, Bizim UKOME'deki arkadaşlarımız gerekli çalışmaları ve istişareleri sizlerle yapıyorlar. En son bu taksi-minibüs dönüşümü olsun, belki bunları daha da geliştirmek lazım. Yine aynı şekilde bin tane daha minibüsün dönüşümü konusunda çalışmamız var. Orada da arkadaşlarımız, belediye yönetimiyle konuşuyorlar. Belirli bir süre içerisinde dönüşümü yapmak için çalışmalarımız devam ediyor dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ak Parti İl Başkanlığı'nın 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında bugün Kağıthane'deydi. Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Gürsel Mahallesi Muhtarlığı'nı ziyaret etti, mahalle esnafına uğradı. Yahya Kemal Mahallesi Su Parkı açılışına katılan Bakan Karaismailoğlu'na Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin eşlik etti.

İSTANBUL'A VE İSTANBULLULARA HİZMET YOLUNDA BİZ ANCAK KENDİMİZLE YARIŞIRIZ

Su parkının açılışında konuşan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti'de ideolojiye değil, insana hizmet var. Belediyecilik anlayışımızda da bu böyle. Bakın geçen yıl ülkemiz büyük yangınlar, sel felaketleri yaşadı. Büyük bir yıkıma neden olan son yılların en büyük afetlerini yaşadık. İlk günden itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve yerel yönetim unsurlarımızla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanında ve yakınında olduk. İki zihniyet arasındaki farkı görüyorsunuz. Bir yanda halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bizler, diğer tarafta liyakatsiz kadrolarla İstanbul'u başarısızlığa sürükleyenler. Bir İETT otobüsünü dahi işletemeyen beceriksizler, milletin derdiyle dertlenmeyip, keyif peşinde koşan iş bilmezler. İstanbul'a ve İstanbullulara hizmet yolunda biz ancak kendimizle yarışırız. İstanbulluların hizmetine verdiğimiz başta Marmaray ve diğer metro hatlarına ek olarak, şu anda da İstanbul'da 7 hatta raylı sistem yapım çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor dedi.

Törendeki konuşması sonrası su parkını gezen Karaismailoğlu, burada basketbol oynadı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU MİNİBÜS KULLANDI

Bakan Karaismailoğlu, Beşiktaş - Gültepe hattında çalışan minibüsçüleri ziyaret etti. Kısa bir konuşmanın ardından minibüs esnafının sorularını yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, minibüs kullandı.

BİN MİNİBÜSÜN DAHA DÖNÜŞÜMÜ KONUSUNDA ÇALIŞMAMIZ VAR

Bakan Adil Karaismailoğlu, Bizim yönetimimiz zamanında minibüsçüsüyle, taksicisiyle her gün toplantı yapıp talepleri alıyorduk. Bizim UKOME'deki arkadaşlarımız gerekli çalışmaları ve istişareleri sizlerle yapıyorlar. En son bu taksi-minibüs dönüşümü olsun, belki bunları daha da geliştirmek lazım. O konuda da yine bizim çalışmalarımız var dedi. Minibüslerin taksi dönüşümüne ilişkin soru üzerine Bakan Karaismailoğlu, Kurayla bu iş çekildi ve yapıldı. Orada bile biliyorsunuz, bir sene bu işi süründürdüler. Israrlarla yaptılar, sonunda yaptılar bu işi. Yine aynı şekilde bin tane daha minibüsün dönüşümü konusunda çalışmamız var. Orada da arkadaşlarımız, belediye yönetimiyle konuşuyorlar. Belirli bir süre içerisinde dönüşümü yapmak için çalışmalarımız devam ediyor diye konuştu.