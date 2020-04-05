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Bakan Karaismailoğlu: "Bitirmesi gerekenler bitirmedi bu yolu. Bakanlık olarak hızlı bir şekilde...
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yollarının yapımına ilişkin açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:16 Kaynak: AA
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