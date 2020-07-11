Bakan Karaismailoğlu, Bitlis ve Tatvan'da projeleri inceledi - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, Bitlis ve Tatvan'da projeleri inceledi

Bakan Karaismailoğlu, Bitlis ve Tatvan'da projeleri incelediULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van- Tatvan- Bitlis ile Siirt- Mardin- Batman hattını birbirine bağlayan ve yapımı tamamlanan Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nün açılışına katılmak üzere geldiği Bitlis'te...

Bakan Karaismailoğlu, Bitlis ve Tatvan'da projeleri inceledi

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van- Tatvan- Bitlis ile Siirt- Mardin- Batman hattını birbirine bağlayan ve yapımı tamamlanan Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nün açılışına katılmak üzere geldiği Bitlis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nün açılışı için Bitlis'e gelen ve geceyi kentte geçiren Bakan Karaismailoğlu, Bitlis- Tatvan ve Van karayolunu birbirine bağlayan Tatvan çevre yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, 2 bin 500 metrelik 2 tünelin de bulunduğu 10,5 kilometrelik çevre yolunun 2022 yılında tamamlanacağını belirterek şunları söyledi:

'İnşallah yaşanan şehir içi trafiği sorunları bu çevre yolu inşaatı bittiğinde hepsi ortadan kalkacak. Tatvanlıların sabırsızlıkla beklediği önemli bir proje takibini yapmak için buradaki şantiyede incelemelerde bulunuyoruz. 2022 başlarında bu projeyi bitirmeyi hedefliyoruz. Zor bir coğrafyada çalışıyoruz. İhalesinin önceden yapılmasına rağmen, proje hazırlıkları olsun, kamulaştırma işlemleri olsun, hepsi çözümlendi. Şu an önümüzde bir engel yok. Bitlisliler, Tatvanlılar bu proje sayesinde trafik sıkışıklığını tamamen bertaraf edecekler.'

Bakan Karaismailoğlu daha sonra Tatvan Belediyesi'ni ziyaret etti. Buradan Feribot İşletme Müdürlüğü'ne geçen Bakan Karaismailoğlu, Van Gölü üzerinde sefer yapan feribotta incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Van Gölü üzerinde lojistik görevi yapan feribotların önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Tatvan lojistik anlamında çok önemli bir yerimiz, vilayetimiz. Buradaki bütün yükler Tatvan'a geldikten sonra, Tatvan feribotuyla karşıya geçiyorlar. Van Gölü geçtikten sonra İran'a bütün transfer buradan yapılıyor. O yüzden lojistik anlamda çok önemli bir yerdeyiz. Trenler, İran'a yüklerimiz buradan transfer ediliyor. Tatvan ve Bitlis çok önemli bir konumda. Biraz önce Tatvan çevre yolundaki şantiyede incelemelerde bulunduk. Tatvan merkezini çok yakında ilgilendiren, Tatvanlıların sabırsızlıkla beklediği bir proje. İnşallah önümüzdeki yıllarda bitirip, Tatvanlıların hizmetine sokacağız. Yine Tatvan'da bulunan Karşıyaka Kavşağını yakın zamanda yapıp, Tatvanlıların hizmetine sunacağız. Tatvan Van Gölü kıyısında bulunan iskele ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Çok önemli projelerimiz var. Onun takibi için buradayız. İncelemeleri yaptık, gerekli talimatları verdik. Devam eden çok önemli yatırımlar var. Yaklaşık 4,5 milyar değerinde Bitlis genelinde yatırımlarımız var. Bunların bir an önce bitirilmesi için gerekli koordinasyonları yapıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu daha sonra Beğendik Köprüsü'nün açılışı için karayoluyla bölgeye hareket etti.

Bitlis, Tatvan, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, Bitlis ve Tatvan'da projeleri inceledi - Son Dakika
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