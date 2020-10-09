DHA YURT BÜLTENİ-21 - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Biz çalıştıkça, yollarımızı tıkayan daha da artıyor (2)

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU TARİHİ MEKANLARI GEZDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin'deki temasları kapsamında Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte kentteki tarihi mekanları gezdi. Kasımiye Medresesi'nde cuma namazını kılan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Deyrulzafaran Manastırı'nı gitti. Ziyarette, Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Mor Filüksinos Saliba Özmen, Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekilere Deyrulzafaran Manastırı hakkında bilgi verdi.