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Bakan Karaismailoğlu: "Biz devlet aklıyla hep bir adım ötesini planlıyoruz - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Biz devlet aklıyla hep bir adım ötesini planlıyoruz

19.11.2021 17:16
Bakan Karaismailoğlu: "Biz devlet aklıyla hep bir adım ötesini planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapaı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kars'ın tarih boyunca Anadolu coğrafyasının can damarlarından birisi olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapaı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kars'ın tarih boyunca Anadolu coğrafyasının can damarlarından birisi olduğunu belirtti.Karaismailoğlu, son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 Trilyon 131 Milyar liranın üzerinde yatırım yaptığını kaydetti.Bir takım açılışlar yapmak üzere Kars'ta bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'da partililerle bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Güçlü tarihi, sadece mimarisine değil, insanına da yansıyan Kars, her daim bir kardeşlik şehri olmuştur. Bu birliktelik ruhu Türkiye'yi ileri taşıyacak, güçlendirecek ve milli bağımsızlığımız yolunda bize yoldaş olacaktır. Yüreğinde vatan ve millet sevgisi olmayanın da bu davada yeri yoktur. Hepimiz kalbimizdeki vatan sevgisi ve millet inancı ile bu yola girdik. Memleket sevgisinin, millet sevgisinin bayrağını sizlerle birlikte dalgalandırıyoruz. Bu bayrağı Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her daim baş üstünde taşıyor ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

"BİZ DEVLET AKLIYLA HEP BİR ADIM ÖTESİNİ PLANLIYORUZ"

Hizmet almayan Kars'ı, doğu illerimizi gözünüzün önüne getirin diyen Karaismailoğu, "AK Parti hükümetleri döneminde ise ulaşım ve altyapı yatırımlarımız aslan payını aldılar. Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 Trilyon 131 Milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük. Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz arasında Türkiye'mizi ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Ancak bu bizim için yeterli değil. Nihai hedefimiz; milli ekonomik bağımsızlık yaklaşımını destekleyerek Bütünsel Kalkınmayı hayata geçirmek. Bunun için de Türkiye'yi Orta Koridor'da lider, dünyada ise en büyük lojistik güce dönüştürmek için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Birileri milletin yenmiş haklarını, çiğnenmiş değerlerini kendilerine helal edeceklerini zannederken biz, 19 yıl önce de şimdi de milletimizin hizmetkarı olduğumuzu hep dile getiriyoruz. Onlar ise milletin ne istediğini daha yeni anladılar ama onu da yanlış anladılar. Sanıyorlar ki; medet umdukları büyükelçilerle milletimizin belini bükebilecekler. Her zamanki gibi yanılıyorlar! Allah'a şükürler olsun bu millet hiçbir zaman diz çökmedi, diz çöktürmeye çalışana da gereken cevabı verdi. Artık ekonomisiyle, projeleriyle, altyapı yatırımlarıyla tüm dünyaya örnek olan Türkiye var" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, tüm dünyanın gıptayla takip ettiği, muhalefetin de sırf eleştirmiş olmak için dile getirdiği projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 402 kilometreye çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 632 kilometreye yükselttik. 2003 yılına kadar 150 yıl boyunca el değmeyen demiryollarımızın tamamını yeniledik. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. 2003 yılında 2 merkezden 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştirmeye başladık. "Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak" dedik, THY'yi dünyanın sayılı havayolu şirketleri arasına yükselttik. Daha önceleri dış hat uçuşları 50 ülkede 60 noktaya yapılırken bugün 128 ülkede 335 noktaya ulaştık. Cumhuriyet'imizin yıldönümünde, 29 Ekim 2018 tarihinde dev kapasitesiyle hizmete açtığımız İstanbul Havalimanı ile ülkemizi uluslararası havacılığın aktarma merkezi yaptık. Küresel havacılıkta zirveye çıktık" şeklinde konuştu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DAHA SONRA ÖZETLE ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık. Asrın projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaştık. Geçtiğimiz günlerde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte son tabliyesini yerleştirdiğimiz Köprü'müzü birkaç ay sonra hizmete açacağız. Dev ölçekteki, yerli ve milli projelerimizi hayata geçirdikçe, milletimiz de gördü ki; başkalarının hayal etmekten bile çekindiği işleri biz kararlılığımız, çalışkanlığımız ve haklımızın desteğiyle bir bir tamamlıyoruz. İstanbul'a, Ankara'ya ne yapıldıysa Kars'a da onu yaptık. Halka hizmet, Hakk-a hizmettir düsturu ile durmadan yolumuza devam ediyoruz. Bu ülkede milletin efendi olduğunu siyasi iktidarın hizmetçi olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık. Son 19 yılda Kars'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 6 milyar 882 milyon lira üzerinde yatırım yaptık. Kars'ta 2003'te sadece 22 km olan bölünmüş yolları, bugün 273 km'ye ulaştık. Burada BSK kaplı 1 kilometre yol yapılmamıştı. Tam 378 km BSK kaplamalı yol yaptık. dertlenmek, vatanımızın aşkıyla yanmak var."

(Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç/ İHA)

Bakan Karaismailoğlu: Biz devlet aklıyla hep bir adım ötesini planlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Biz devlet aklıyla hep bir adım ötesini planlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Biz devlet aklıyla hep bir adım ötesini planlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Biz devlet aklıyla hep bir adım ötesini planlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Biz devlet aklıyla hep bir adım ötesini planlıyoruz

Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Kars, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'Biz devlet aklıyla hep bir adım ötesini planlıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: "Biz devlet aklıyla hep bir adım ötesini planlıyoruz - Son Dakika
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