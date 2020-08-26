Bakan Karaismailoğlu: "Bu afetin yaralarını en kısa zamanda saracağız" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Bu afetin yaralarını en kısa zamanda saracağız"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları GİRESUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yağlıdere ilçesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları GİRESUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yağlıdere ilçesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 17:02
Kaynak: AA
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