ANKARA-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILIN SONUNA DOĞRU ANKARA- SİVAS YHT HATTINI HİZMETE AÇACAĞIZ - Son Dakika
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ANKARA-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILIN SONUNA DOĞRU ANKARA- SİVAS YHT HATTINI HİZMETE AÇACAĞIZ

14.04.2022 03:43

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu ağırlıklı yatırım programını uygulayacaklarını belirterek, "Bu yılın sonuna doğru Ankara- Sivas yüksek hızlı tren (YHT) hattını hizmete açacağız.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu ağırlıklı yatırım programını uygulayacaklarını belirterek, "Bu yılın sonuna doğru Ankara- Sivas yüksek hızlı tren (YHT) hattını hizmete açacağız. Karaman- Ulukışla, Aksaray- Ulukışla, Mersin- Adana- Gaziantep için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Ankara- İzmir hattında çalışmalarımız hızlı bir şekilde tekrar başladı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberinde Türk- İş Başkanı Ergün Atalay ile TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin Ankara Eryaman'daki bakım ve onarım merkezini ziyaret etti. Çalışmalar hakkında mühendis ve ustalardan bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra gece vardiyası çalışanlarıyla sahur yaptı. Bakanlık faaliyetlerine ilişkin açıklama yapan Karaismailoğlu, son 20 yılda uygulanan kara yolu ağırlıklı yatırım programından, bugün itibariyle demir yolu ağırlıklı bir programa geçileceğini söyledi. Yurt genelinde 4 bin 500 kilometrelik demir yolu ağında çalışmaların sürdüğünü aktraran Bakan Karaismailoğlu, yapılacak yüksek hızlı tren hatlarında hem yolcu hem yük taşımacılığı yapılacağını bildirdi.

'52 İLİMİZİ YHT AĞIYLA BULUŞTURACAĞIZ'

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi ünvanına sahip olduğunu belirterek, çalışmalar ve hizmete girecek yeni hatlar hakkında şu bilgiyi paylaştı:

"İnşallah bu yılın sonuna doğru Ankara- Sivas hattını hizmete açacağız. Geçtiğimiz günlerde Karaman- Konya arasını hizmete almıştık. O çok güzel bir şekilde çalışıyor. Karamanlıların, Konyalıların çok büyük bir memnuniyeti var bu hattan. Karaman- Ulukışla, Aksaray- Ulukışla, Mersin- Adana- Gaziantep için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine aynı şekilde Ankara- İzmir hattında çalışmalarımız hızlı bir şekilde tekrar başladı. İnşallah önümüzdeki 2 yılın sonunda da Ankara- İzmir hattını hizmete almayı hedefledik. Bursa'yı Ankara- İstanbul hızlı tren hattına bağlamak için de çalışma var. Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule- Çerkezköy ve Çerkezköy- Halkalı arasında da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Hızlı trenle ülkemiz yeni tanıştı. Ama daha şu anda Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi ünvanına sahip oldu ülkemiz. Biz şu anda yıllık 19,5 milyon olan yolcu taşıma kapasitemizi, 2053 yılına kadar hazırladığımız hedef doğrultusunda 440 milyona kadar çıkarmayı hedefledik. Şu anda da ülkemiz genelinde 13 bin 22 kilometre olan demir yolu ağımızı da 2053'e kadar 28 bin kilometreye ulaşma doğrultusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. 2053 hedefimiz, ülkemizdeki 52 ilimizi yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız inşallah."

ANKARA-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILIN SONUNA DOĞRU ANKARA- SİVAS YHT HATTINI HİZMETE AÇACAĞIZ
ANKARA-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILIN SONUNA DOĞRU ANKARA- SİVAS YHT HATTINI HİZMETE AÇACAĞIZ
ANKARA-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILIN SONUNA DOĞRU ANKARA- SİVAS YHT HATTINI HİZMETE AÇACAĞIZ
ANKARA-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILIN SONUNA DOĞRU ANKARA- SİVAS YHT HATTINI HİZMETE AÇACAĞIZ
ANKARA-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILIN SONUNA DOĞRU ANKARA- SİVAS YHT HATTINI HİZMETE AÇACAĞIZ
ANKARA-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILIN SONUNA DOĞRU ANKARA- SİVAS YHT HATTINI HİZMETE AÇACAĞIZ
ANKARA-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILIN SONUNA DOĞRU ANKARA- SİVAS YHT HATTINI HİZMETE AÇACAĞIZ
ANKARA-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILIN SONUNA DOĞRU ANKARA- SİVAS YHT HATTINI HİZMETE AÇACAĞIZ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILIN SONUNA DOĞRU ANKARA- SİVAS YHT HATTINI HİZMETE AÇACAĞIZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKARA-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILIN SONUNA DOĞRU ANKARA- SİVAS YHT HATTINI HİZMETE AÇACAĞIZ - Son Dakika
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