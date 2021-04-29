Bakan Karaismailoğlu, bugün Konya-Karaman YHT Hattı'nın test sürüşünü gerçekleştirecek Açıklaması - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, bugün Konya-Karaman YHT Hattı'nın test sürüşünü gerçekleştirecek Açıklaması
29.04.2021 11:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın test sürüşünü yapacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Konya- Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın test sürüşünü yapacak.
Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve Konya-Karaman YHT Hattı'nın test sürüşünü gerçekleştirmek üzere Konya'ya gitti.
Yolculuğu öncesi Ankara Tren Garı'nda basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Bu hattı Mersin ve Adana'ya doğru uzatacağız. Master Planı çerçevesinde ülkemizin bütün noktalarını demir ağlarla öreceğiz." dedi.
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