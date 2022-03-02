Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Bulgaristan ile geçiş belgesi kotalarında önemli artış sağladık" - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Bulgaristan ile geçiş belgesi kotalarında önemli artış sağladık"

02.03.2022 11:54

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan ile sınır geçişlerinin hızlanması için dezenfeksiyon ücretinin kaldırılması konusunda mutabakata varıldığını, geçiş belgesi kotalarında da önemli artış sağlandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan ile sınır geçişlerinin hızlanması için dezenfeksiyon ücretinin kaldırılması konusunda mutabakata varıldığını, geçiş belgesi kotalarında da önemli artış sağlandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan'da mevkidaşı Nikolay Sabev ile bir araya geldiğini, ikili görüşmenin ardından sınır kapılarından geçişlerin hızlanmaya başladığını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, görüşme sonrasında gerçekleştirilen Türkiye-Bulgaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı'nda da önemli kararlara imza atıldığını ifade etti.

Avrupa'ya ihracatın önemli bir bölümünün Bulgaristan üzerinden gerçekleştirildiğine işaret eden Karaismailoğlu, artan ihracat hacmi dikkate alınarak Bulgaristan ile kara yolu taşımacılığında kullanılan geçiş belgesi kotalarında büyük artış sağlandığını bildirdi.

İmzalanan protokolle Bulgaristan üzerinden transit taşımalar için geçiş belgesi sayısının 250 binden 375 bine, ikili geçiş belgesi sayısının da 32 binden 50 bine yükseltildiğini belirten Karaismailoğlu, boş giriş yük alma geçiş belgesi kotasının 17 bin 500'den 25 bine, üçüncü ülke belgesi kotasının ise 1100'den 2 bin 200'e çıkarıldığını ifade etti.

Karaismailoğlu, taşımacılığın kolaylaştırılması için tamir bakım ve benzeri nedenle gelen taşıtlarda veya iş makineleri gibi ticari taşıma yapmayan taşıtlarda geçiş belgesi aranmamasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Dezenfeksiyon ücreti kaldırılacak

Artan ticaret hacmi nedeniyle sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun da ele alındığını belirten Karaismailoğlu, sınır geçişlerinin hızlanması için dezenfeksiyon ücretinin kaldırılması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, "Bulgaristan, sınır kapılarının kapasitelerinin artırılması, Kapıkule Sınır Kapısı'nda soğutmalı taşıtlar için yeni peronların açılması, 5 tona kadar eşya taşımacılığı yapacak küçük tonajlı taşıtların Dereköy Sınır Kapısı'nı kullanmasına izin verilmesi, turizm taşımaları için yeni bir sınır kapısı açılması gibi konularda da çalışmalar yaptığını aktardı. Ayrıca, son dönemde artan yolcu taşımacılığının kolaylaştırılması için de çalışma başlatma kararı alındı." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bulgaristan ile geçiş belgesi kotalarında önemli artış sağladık
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bulgaristan ile geçiş belgesi kotalarında önemli artış sağladık
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bulgaristan ile geçiş belgesi kotalarında önemli artış sağladık

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Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Bulgaristan ile geçiş belgesi kotalarında önemli artış sağladık' - Son Dakika


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