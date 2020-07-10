Bakan Karaismailoğlu: "Burada devam eden işlerimizin bir an önce bitirilmesi için elimizden gelen... - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Burada devam eden işlerimizin bir an önce bitirilmesi için elimizden gelen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devam eden işlerin bir an önce bitirilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devam eden işlerin bir an önce bitirilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a gelen Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Muş Valiliğini ziyaret ederek burada şeref defterini imzaladı. Daha sonra Muş Valisi İlker Gündüzöz'den çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, Anadolu'nun kapısı Alparslan'ın memleketi Muş'ta olduklarını belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Muş'ta çok değerli yatırımlarımız var. Valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimizle bir koordinasyon içerisinde Muş'ta yapılan yatırımların değerlendirmesini yapacağız. Burada devam eden işlerimizin bir an önce bitirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu hizmetlere vesile olmak için buradayız. Muş'tan sonra Bitlis'e geçeceğiz. Yarın akşama doğru da Botan Çayı Beyendik Köprüsü'nün açılışını yapıp bugünkü ve yarınki programımızı tamamlayacağız. Botan Çayı Beğendik Köprüsü gibi Muş'ta ve Bitlis'te çok değerli yatırımlarımız var. Ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek değerli projeleri bitirmenin çabası içerisindeyiz. Hep birlikte heyet olarak biraz sonra bazı şantiyelerimizi ziyarette bulunup işleri ve gidişatları hakkında gerekli bilgileri alıp talimatlarımızı vereceğiz. Vatandaşımıza bu hizmetleri bir an önce sunulması için gerekenleri yapacağız. İnşallah ziyaret ve gezimiz sırasında gerekli bilgilendirmeleri yapacağız" dedi.

Valilik ziyaretin ardından Muş Belediyesine geçen Karaismailoğlu, burada Belediye Başkanı Feyat Asya ile bir süre görüştü. Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ile Rabia Güresmer ve Ercan Kaya çiftine nikah şahitliği de yaptı. Çifte mutluluklar dileyen Karaismailoğlu, evlilik cüzdanını geline verdikten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti. - MUŞ

Adil Karaismailoğlu, İlker Gündüzöz, Muş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: 'Burada devam eden işlerimizin bir an önce bitirilmesi için elimizden gelen... - Son Dakika

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