Bakan Karaismailoğlu: "Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşacak" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşacak"

11.10.2020 14:37
Bakan Karaismailoğlu:

Büyük Çamlıca'da bulunan son radyo televizyon anten vericisinin söküm işlemlerini yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Burada 28 tane devasa anten vardı, bunların hepsi kaldırıldı.

Büyük Çamlıca'da bulunan son radyo televizyon anten vericisinin söküm işlemlerini yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Burada 28 tane devasa anten vardı, bunların hepsi kaldırıldı. Son olarak TRT'nin kulesi kalmıştı. Onun da yıkım çalışmaları başladı. Hızlı bir şekilde yol alıp onu da kaldıracağız. Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşmuş olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük Çamlıca'da bulunan son radyo televizyon anten vericisinin söküm işlemlerini yerinde inceledi. Çalışmaları yerinde denetleyen Bakan Karaismailoğlu'na Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

"Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşacak"

Basın açıklaması yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çamlıca Tepesi yıllardır metal yığınlarıyla doluydu. 15 gün önce burada bir faaliyete başladık, antenlerin sökümüyle alakalı. Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle bir ekip olarak burayı artık temizledik sayılır. Son olarak TRT'nin kulesi kalmıştı. Onun da yıkım çalışmaları başladı. Hızlı bir şekilde yol alıp onu da kaldıracağız. Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşmuş olacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Burada 28 tane devasa antenler vardı. Hatta Türkiye'nin en büyük, en ağır antenleri buradaydı. Bunların hepsi kaldırılmış oldu. Bundan önce bizim asıl işimiz, dünyaya örnek projelerden biri olan Çamlıca TV ve Radyo Kulesi'ydi. Burayı da tamamladık. Dünyada ilk defa aynı anda 100 radyonun yayın yaptığı bir kuleyi imal ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Hem radyoların yayın kalitesi açısından daha güçlü şekilde yayın yapmasını sağladık. Onun gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Kulede çalışmalar bitme aşamasında"

Yeni kulede çalışmaların bitme aşamasında olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Radyolar oraya taşındılar, faaliyetlerine başladılar. Yeni kuleyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece ince işler kaldı. Onları de bir an önce tamamlayıp Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte açarak İstanbulluların hizmetine sunacağız. Hem ulaştırmada hem haberleşmede dünyaya örnek olan projeleri hizmete geçiriyoruz. Memleketimizin her noktasında. Hakkari'de ne yapıyorsak İstanbul'da da onu yapıyoruz. Bütün amacımız, vatandaşlarımızın hepsinin yaşam kalitesini arttırmak" dedi. - İSTANBUL

Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşacak
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşacak
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşacak
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşacak
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşacak
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşacak
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşacak

Çamlıca, Radyo, Bakan, TV, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: 'Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşacak' - Son Dakika


Son Dakika

Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Eylül ayında savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracat Azerbaycan'a yapıldı Eski AK Parti Milletvekili Süleyman Bölünmez'e saldırı düzenlendi Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş
Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak         
14:46
Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış         
13:51
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü         
10:08
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı         
07:41
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı         
20:09
Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı         
19:11
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 14:59:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu: "Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei