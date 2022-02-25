BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: COVİD-19'UN BÜTÜN DÜNYAYI SARDIĞI ORTAMDA UZAYA 2 UYDU GÖNDERDİK - Son Dakika
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: COVİD-19'UN BÜTÜN DÜNYAYI SARDIĞI ORTAMDA UZAYA 2 UYDU GÖNDERDİK

25.02.2022 13:05

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılında 2 uyduyu uzaya fırlattıklarını belirterek, '20 yıl önce 'Türkiye 1 yıl içerisinde uzaya 2 tane yeni nesil uydu gönderecek' deselerdi, herkes gülerdi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılında 2 uyduyu uzaya fırlattıklarını belirterek, '20 yıl önce 'Türkiye 1 yıl içerisinde uzaya 2 tane yeni nesil uydu gönderecek' deselerdi, herkes gülerdi. Covid-19'un bütün dünyayı sardığı, bütün sistemlerin kapandığı, fabrikaların kapatıldığı bir ortamda biz, 2021 yılı içerisinde uzaya 2 tane uydu gönderdik' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmit Kandıra yolu Çubuklubala-Çubuklu Osmaniye varyantı açılışı için Kocaeli'ne geldi. Bakan Karaismailoğlu ilk olarak Kocaeli Valiliği'ni ardından da AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililerle sohbet eden Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Karada, havada, denizde ve uzayda çalışıyoruz. Bakın 20 yıl önce 'Türkiye 1 yıl içerisinde uzaya 2 tane yeni nesil uydu gönderecek' deselerdi, herkes gülerdi. Bakın 2021 yılı içerisinde, Covid-19'un bütün dünyayı sardığı, bütün sistemlerin kapandığı, fabrikaların kapatıldığı bir ortamda biz, 2021 yılı içerisinde uzaya 2 tane uydu gönderdik. Bu uydular da 35 yıl ömrü olan yeni nesil haberleşme uyduları. Yani gözlem uyduları değil. 2021 yılında Türksat 5A uydumuzu uzaya gönderdik. 2021 yılı sonunda da Türksat 5B haberleşme uydumuzu gönderdik. Şu an yörüngesine yerleşmek için 160 bin kilometrelik yolu kat etmeye devam ediyor. İnşallah, Haziran ayı itibariyle bütün dünyaya hizmet verecek şekilde faaliyete alacağız" dedi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: COVİD-19'UN BÜTÜN DÜNYAYI SARDIĞI ORTAMDA UZAYA 2 UYDU GÖNDERDİK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: COVİD-19'UN BÜTÜN DÜNYAYI SARDIĞI ORTAMDA UZAYA 2 UYDU GÖNDERDİK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: COVİD-19'UN BÜTÜN DÜNYAYI SARDIĞI ORTAMDA UZAYA 2 UYDU GÖNDERDİK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: COVİD-19'UN BÜTÜN DÜNYAYI SARDIĞI ORTAMDA UZAYA 2 UYDU GÖNDERDİK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: COVİD-19'UN BÜTÜN DÜNYAYI SARDIĞI ORTAMDA UZAYA 2 UYDU GÖNDERDİK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: COVİD-19'UN BÜTÜN DÜNYAYI SARDIĞI ORTAMDA UZAYA 2 UYDU GÖNDERDİK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: COVİD-19'UN BÜTÜN DÜNYAYI SARDIĞI ORTAMDA UZAYA 2 UYDU GÖNDERDİK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: COVİD-19'UN BÜTÜN DÜNYAYI SARDIĞI ORTAMDA UZAYA 2 UYDU GÖNDERDİK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: COVİD-19'UN BÜTÜN DÜNYAYI SARDIĞI ORTAMDA UZAYA 2 UYDU GÖNDERDİK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: COVİD-19'UN BÜTÜN DÜNYAYI SARDIĞI ORTAMDA UZAYA 2 UYDU GÖNDERDİK

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Adil Karaismailoğlu, Koronavirüs, Kocaeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: COVİD-19'UN BÜTÜN DÜNYAYI SARDIĞI ORTAMDA UZAYA 2 UYDU GÖNDERDİK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: COVİD-19'UN BÜTÜN DÜNYAYI SARDIĞI ORTAMDA UZAYA 2 UYDU GÖNDERDİK - Son Dakika
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