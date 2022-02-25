Bakan Karaismailoğlu: Covid-19'un dünyayı sardığı ortamda uzaya 2 uydu gönderdik (2) - Son Dakika

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu projesinin yapımı tamamlanan Çubuklubala-Çubukluosmaniye ile cezaevi varyantları açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Çubuklubala-Çubukluosmaniye varyantı ile cezaevi varyantı, toplam 59 kilometrelik İzmit-Kandıra yolu üzerindeki önemli bir kesimdir. Bölünmüş yol olarak planladığımız, İzmit-Kandıra-Kaynarca yolumuz, özellikle yaz aylarında, günübirlik trafiğin de eklenmesiyle trafik hacminde ciddi artışları gördüğümüz bir hattır. 3,3 kilometrelik, Çubuklubala-Çubuklu Osmaniye kavşağıyla birlikte 4,6 kilometrelik cezaevi varyantı olmak üzere toplamda 8 kilometrelik bölümünü hizmete açıyoruz. 59 kilometrelik yolun 3,2 kilometresini önceki yıllarda tamamlamıştık. 1 milyar 669 milyon proje bedeline sahip yolun yapımında, bugüne kadar yüzde 35 oranında ilerleme sağladık" dedi.

'YILLIK 109 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK'Tamamlandığında projenin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Yolda tamamlanan kesimin trafiğe açılmasıyla tek yolu bölünmüş yol standardına kavuşturacağız. Projenin tamamının hizmete girmesiyle güzergah 15 kilometre kısalacak. Seyahat süresi 60 dakikadan 40 dakikaya inecek. Böylece zamandan 84 milyon lira ve akaryakıttan da 25 milyon lira olmak üzere toplamda yıllık 109 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon salınımını 5 bin 356 ton azaltarak çevrenin ve doğanın korunmasına, milletimizin rahat nefes almasına önemli bir katkı sunacağız" diye konuştu.