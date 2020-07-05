Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içinde hizmete açılacak (3) - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içinde hizmete açılacak (3)
AYRANCI YOLUNU İNCELEDİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve AK Parti Mersin Milletvekilleri ile birlikte Erdemli ilçesinde yapımı devam eden Erdemli-Ayrancı yolundaki çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.
ERDEMLİ-AYRANCI YOLUNU İNCELEDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve AK Parti Mersin Milletvekilleri ile birlikte Erdemli ilçesinde yapımı devam eden Erdemli-Ayrancı yolundaki çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Yapılan çalışmalar sonunda inşallah Haziran veya Temmuz ayı içerisinde Çeşmeli-Kızkalesi otoyolu için ihaleye çıkılacak ve yaklaşık 2 yıl içerisinde hizmete sunmayı düşünüyoruz. Şu anda Erdemli-Ayrancı yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 10 kilometrelik yolu en kısa sürede tamamlayacağız ve halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.
Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),
Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 16:54 Kaynak: DHA
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