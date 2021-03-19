Bakan Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı şantiyesini ziyaret etti - Son Dakika

Çukurova Havaalanı şantiyesi
Şantiyede devam eden inşaat çalışmaları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi
Bakan Karaismailoğlu'nun kürsüde konuşma yapması
Hediye merasimi ve fotoğraf çekimi
Şantiye alanında fotoğraf çekimi MERSİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi programa katılmak için Mersin'e geldi. Karaismailoğlu, yapımına devam edilen Çukurova Havalimanı'ndaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA
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