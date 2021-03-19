Bakan Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı şantiyesini ziyaret etti - Son Dakika

Çukurova Havaalanı şantiyesi

Şantiyede devam eden inşaat çalışmaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi

Bakan Karaismailoğlu'nun kürsüde konuşma yapması

Hediye merasimi ve fotoğraf çekimi

Şantiye alanında fotoğraf çekimi MERSİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi programa katılmak için Mersin'e geldi. Karaismailoğlu, yapımına devam edilen Çukurova Havalimanı'ndaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.