Bakan Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanımızın sözleri, Türksat şehitlerimiz sayesinde televizyonda... - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanımızın sözleri, Türksat şehitlerimiz sayesinde televizyonda yankılandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat'ta düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde "15 Temmuz gecesi Türksat'ta şehit olan Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri televizyonlarda yankılandı. Onlar sayesinde yayınlar aksamadığı için insanımız doğru bilgilendirildi. 15 Temmuz gecesi onların şehadetleri ve kahramanlıkları sayesinde bu kurumun ne kadar değerli olduğu bir kez daha anlaşıldı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adli Karaismailoğlu, Türksat AŞ Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen 'Türksat 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. Bakan Karaismailoğlu, demokrasi ve milli iradeye karşı gerçekleştirilen alçak teşebbüste şehit edilen Türksat personelleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı ile tüm şehitlere rahmet diledi. Bakan Karaismailoğlu, 251 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz gecesinde dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunun yaşadığını kaydederek FETÖ'nün, halkı savaş uçaklarıyla bombaladıklarını, tanklarla ezdiklerini ve helikopterlerden mermi yağdırdıklarını anımsattı. Bakan Karaismailoüğlu, şöyle dedi:

"Ancak sanmayın ki ateş düştüğü yeri yaktı sadece. Attıkları bombalar yüreğimize düştü. Tanklar içimizi ezdi. Sıktıkları kurşunlar ciğerimizi deşti. Elbette bu vatan için bu millet için birer evlat, eş, kardeş, anne, baba iken canını feda etmenin asla bir karşılığı olamaz. Ancak o gün o kurşunların, hainlerin karşısında durarak şahadete yürüyen 251 şehidimiz arasında Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri televizyonlarda yankılandı. Onlar sayesinde yayınlar aksamadığı için insanımız doğru bilgilendirildi. Bu doğru bilgilendirme çerçevesinde milletimiz iradesine sahip çıktı, meydanlara indi. Demokrasiye, Türkiye 'nin geleceğine, gelecek nesillerin yarınına sahip çıktı. 15 Temmuz gecesi onların şehadetleri ve kahramanlıkları sayesinde bu kurumun ne kadar değerli olduğu bir kez daha anlaşıldı."

'İLK YERLİ VE MİLLİ UYDUMUZU 2020 YILINDA UZAYA GÖNDERECEĞİZ'

Bakan Karaismailoğlu, Türksat'ın uydu yayıncılığında uluslararası arenada önemli bir aktör olduğunu bildirerek şunları söyledi:

"Şu anda üretim çalışmaları devam eden projeleri arasında yer alan haberleşme uyduları; Türksat 5A'nın 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B'nin ise 2021'nin ikinci çeyreğinde uzaya gönderilmesini planlıyoruz. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı ise inşallah 2022'de uzaya göndereceğiz. Türksat 6A'nın üretilmesiyle Türkiye doünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacaktır. Bu uydularımız dev yatırımlar olmasının ötesinde, ülkemizi bölme hevesinde olan tüm hainlerin heveslerinin kursaklarında kaldığının kanıtıdır. Aslında yapılan her bir kilometre yol, inşa edilen her okul, hastane, köprü ya da açılan bir fabrika bu zalimlere milletimizin indirdiği bir tokattır. Canlarını veren şehitlerimizin fedakarlıklarının, çabalarının, emanetlerinin boşa gitmediğinin ispatıdır. Bizler de onlar gibi canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız. Canı gönülden inanıyorum ki sizlerle birlikte olduğumuz sürece de onların bize bıraktığı bu emaneti asla yere düşürmeyeceğiz."

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasının ardından Türksat şehidi Ali Karslı'nın eşi Nilgün Karslı ve oğulları ile Türksat gazileri Ferhat Derecik Muhammed Emin Sergili, Bilal Davut Hasetçi ve Halil Ersoy'a hatıra plaketi verdi.

'TÜRKSAT, HAİNLERE GEÇİT VERMEDİ'

Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek , Türksat'ın yaşanan darbe girişiminin ilk anlarından itibaren milli değerlere sahip çıkarak, her koşulda milletin yanında yer aldığını bildirerek "Yaşanan tüm zorluklara rağmen çalışanlarımızın üstün gayretiyle, Türkiye'nin iletişim omurgası 7/24 kesintisiz bir şekilde ayakta kaldı. Böylesi bir alçak girişim karşısında dahi hainlere geçit vermeyen Türksat, yolundan şaşmayarak, hedeflerinden uzaklaşmayarak, her zaman daha ileriye gidecek. Türkiye'nin daha da yükselmesi için her zamankinden daha çok çalışarak, Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturacağız. Bu, bir yerde bizim 15 Temmuz şehit ve gazilerine bir borcumuz" ifadelerini kullandı.

