Bakan Karaismailoğlu'dan İkitelli Şehir Hastanesi açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin açılışının mayıs ayında yapılacağını söyledi.

Ulaştırma ve Adil Karaismailoğlu, İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi içerisinden geçen metro hattı ve hastanenin ulaşım yolları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip 'Korona virüs' (Covid-19) salgınıyla ilgili mücadele devam ederken, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarafından bu konudaki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, yaptıkları özverili çalışmaları dolayısıyla sağlık çalışanlarını alkışladıklarını dile getirerek, "Bütün dünyada sahra, çadır hastanelerinin konuşulduğu bir ortamda, kapalı spor salonlarının, metroların, hatta trenlerin hastaneye dönüştürüldüğü bir ortamda en çok ihtiyaç duyduğumuz İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı hastanede, günlük 100 bin kişilik hareketin beklendiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hastanenin açılışının mayıs ayında yapılacağını ancak en büyük sıkıntının, hastanenin etrafındaki ulaşım yolları olduğunu vurguladı.

Yerel seçimler öncesinde hastanenin yollarının bir kısmının imalatlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, yolların diğer kısmının İBB'nin yol ağında olmasına rağmen yapılmadığını söyleyerek, "Açılışı mayıs ayına çekilen hastane hizmete girdiği zaman vatandaşların, hastaların, ziyaretçilerin ve refakatçilerin hastaneye erişimi mümkün değildir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin erişim yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındı. Biz de bugün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların imalatına hızlı bir şekilde başladık. Şu an arazide yüklenicimiz, iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak. Bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza ve hastalarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak. Covid-19 ile mücadelemize katkı sağlayacak" diye konuştu.

Kendi ölçeğinde dünyanın en büyük hastanelerinden biri olan İkitelli Şehir Hastanesinin içinden geçen 6 kilometre uzunluğundaki Başakşehir - Kayaşehir metrosunun ihalesinin 2017'de İBB tarafından yapıldığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, bu metro hattının nisan ayında sözleşme ve yer tesliminin yapıldığının altını çizdi.

"Bu hat tamamen İBB'nin bütçesindedir ama maalesef yapılmamaktadır"

Söz konusu metro inşaatının 2017-2018 nisan ayında durdurulduğunu, nisan ayında müteahhide metro inşaatı imalatının devam etmesi için yazılı emir verildiğini, 2018 Nisan ayı sonrasında yerel seçim öncesinde hattın yüzde 10'luk kısmının tamamlandığını, 3 şaft açıldığını, 4 istasyonda çalışmaların devam ettiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Maalesef günlük 100 bin kişilik insan hareketinin beklendiği böyle bir komplekste, metro inşaatının mutlaka yapılması gerekirken bir çivi bile çakılmıyor. 4 metro inşaatı şu anda açık bir şekilde bekletilmektedir. Bu hat tamamen İBB'nin bütçesindedir, ödeneği, müteahhidi vardır ama maalesef yapılmamaktadır. Bunu da kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum" dedi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)