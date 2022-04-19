Bakan Karaismailoğlu, demir yolu işçileriyle iftar yaptı - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu işçileriyle iftar yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Hızlı tren hattımızı, Gaziantep'e kadar ulaştıracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık A.Ş. personeli ile iftar programında bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, demir yollarının, Türkiye'nin ulaşım tarihinde sadece bir ulaşım sistemi olmanın ötesinde önemli bir anlamı olduğunu belirterek, "Demir yolları, bu topraklardaki ulaşım ağının ekonomik, sosyal, tarihsel ve kültürel öneme sahip stratejik bir parçasıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarından sonra 2003 yılına kadar ihmal edilen demir yollarını, hükümetlerimiz döneminde yeniden ayağa kaldırdık. Son 20 yılda, demir yollarımıza 320 milyar lira yatırım yaptık. Elektrikli demir yolu hat uzunluğunu yüzde 188 artırdık. Sinyalli hat uzunluğunu yüzde 183 artırdık. Yüksek hızlı tren hatları ile tanıştırdığımız ülkemizi, Avrupa'nın 6, dünyanın da 8'inci YHT işleticisi ülkesi seviyesine çıkardık" ifadelerini kullandı.

'HIZLI TREN HATTIMIZI GAZİANTEP'E KADAR ULAŞTIRACAĞIZ'Karaismailoğlu, Samsun- Sivas demir yolu hattını baştan sona yenileyerek halkın hizmetine sunduklarına ifade ederek, "Konya- Karaman hızlı tren hattımızı bu yılın başında hizmete açtık. Konya- Karaman arasındaki ulaşım süresini 40 dakikaya indiren hattımızda, açıldığı 8 Ocak 2022'den bu yana 220 binin üzerinde yolcu taşıdık. Hızlı tren hattımızı, Gaziantep'e kadar ulaştıracağız. Yapımı büyük oranda tamamlanan Ankara- Sivas hızlı tren hattımız ise bir diğer önemli projelerimizden. Saatte 250 kilometre hızda seyahat etmeye uygun nitelikte olacak hattımızda, 49 tünel ve yine 49 adet viyadük bulunmaktadır. Yarın da bu hat üzerinde çalışmaların yoğunlaştığı T15 Tünelimizdeki kardeşlerimizle iftar programında bir araya geleceğiz. Son 2 yılda, tüm dünya ile birlikte ülkemizi etkisi altına alan Kovid- 19 pandemi süreci, yurt içi ve yurt dışı yük ve yolcu taşımacılığında, demir yollarının önemini bir kez daha göstermiştir. Salgın sürecinde, 2020 yılında 36 milyon ton olan yük taşımasını yüzde 10 artırarak 2021 yılında 38 milyon tona üzerine çıkardık. Serbestleşme ile birlikte 2021 yılında demir yolu yük taşımacılığında özel sektör payı da yüzde 13'e çıkmıştır" diye konuştu.'DEMİRYOLU HAT UZUNLUĞUNU 13 BİN 22 KİLOMETREYE ÇIKARDIK' " Asya ile Avrupa kıtasını 4 dakikada geçebildiğimiz Marmaray 'da bir günde 610 binden fazla yolcu taşıma rekorunu yeniledik" diyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hatta hedefimiz, günde 1 milyon yolcu sayısına ulaşmaktır. 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' ifadesinin gereği olarak, önümüzdeki dönemlerde demir yolu yatırımlarımızı daha da artıracağız. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı doğrultusunda 2053 yılına kadar olan planlarımızı kamuoyuyla paylaştık. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nında demir yollarına özel bir yer verdik. Yıllarca kaderine terk edilmiş demir yollarımızın yeniden canlanması için 'Ana yurdu demir ağlarla örme' politikasının daha da ileriye taşınabilmesi için deyim yerindeyse seferberlik ilan ettik. 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olarak olan demir yolu hat uzunluğunu, 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Bu rakamı; önümüzdeki 30 yılda planladığımız 198 milyar dolarlık Ulaştırma ve Altyapı yatırımının en büyük payını demir yollarına ayırarak, tam 68 milyar dolarlık demir yolu yatırımı gerçekleştirerek 2053'te 28 bin 590 kilometreye taşıyacağız."