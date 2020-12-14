Bakan Karaismailoğlu: Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demiryolunun rekabet gücünü artırmak için lojistik merkezler ve yeni hatlar yaptıklarını belirterek, "1213 kilometresi Yüksek Hızlı Tren (YHT) olmak üzere, toplam 2 bin 115 kilometre yeni hat yaptık. Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin dört bir yanında, doğu-batı arasında kalkınmada eşitliği sağlayacak, memleketin her bir köyüne kadar ekonomik canlılığı taşıyacak projelerin durmaksızın ve büyük bir titizlikle devam ettiğini ifade etti.