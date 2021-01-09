DİYARBAKIR - Bakan Karaismailoğlu, Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 18 yılda hükümetlerimizin, Dicle Nehri üzerinde kurulu peygamber ve sahabeler şehri Diyarbakır'ın kaderini değiştiren büyük yatırımlara imza attığını görüyoruz. Diyarbakır'ın bölünmüş kara yolu uzunluğunu 10 kat artırarak 44 kilometreden 448 kilometreye çıkardık." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek, Vali Münir Karaloğlu ile görüştü.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı Diyarbakır-Ergani- Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Törenine iştirak eden Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Güneydoğu'nun kara yolları ulaşımında büyük önem taşıyan projelerinden birinin Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, 18 yıldır aşkla bağlı oldukları güzel vatanın, doğusu ile batısı, dağı ile ovası, kenti ile köyü arasında gelişmişlik açısından farkları ortadan kaldıracak projeleri bir bir tamamladıklarını vurgulayarak, yolların, akarsu gibi geçtiği her yere medeniyet, iş, AŞ getirdiğine hep birlikte gururla şahit olduklarını belirtti.

İnsanların hayatına dokunan ulaştırma ve haberleşme projeleriyle tarıma, sanayiye, ihracata omuz verdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, açılışını yaptıkları projenin bütünsel kalkınma açısından bölge için büyük bir kazanıma dönüşecek adımlardan biri olduğunu aktardı.

Diyarbakır'ı, Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerindeki Devegeçidi Vadisi üzerinde yaptıkları köprünün bölünmüş yol standardında ve 1142 metre uzunluğunda olduğunu bildiren Karaismailoğlu, bağlantı yollarıyla projenin 3 bin metreye ulaştığını anlattı.

Vadideki mevcut tarihi köprüleri de koruyarak inşa ettikleri yapı ile Devegeçidi Vadisi'ni köprülü kavşak ile geçip, Eğil yoluna bağlandıklarını ifade eden Karaismailoğlu, bağlantı yollarının tamamlanmasıyla, Eğil Kavşağı'ndaki trafiğin daha güvenli ve kesintisiz bir şekilde sağlanacağını bildirdi.

Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı olan Ergani-Elazığ yolunda artık güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebileceğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Köprüyle vadideki yüksek eğimler iyileştirildi. Zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlarken, bakım onarım maliyetleri ile birlikte, egzoz gazı salımı da azalmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, son 18 yılda hükümetlerimizin, Dicle Nehri üzerinde kurulu peygamber ve sahabeler şehri Diyarbakır'ın kaderini değiştiren büyük yatırımlara imza attığını görüyoruz. Diyarbakır'ın bölünmüş kara yolu uzunluğunu 10 kat artırarak 44 kilometreden 448 kilometreye çıkardık. İl genelinde devam eden 10 karayolu projesi ile 214 kilometrenin üzerinde yol daha yapmış olacağız."

Bakan Karaismailoğlu, insan, yük ve veri ulaştırmada geldikleri aşama, sanayiyi, tarımı, turizmi, kültürel gelişimi destekleyerek, gelecek nesilleri daha parlak bir geleceğe taşıyacağına işaret ederek, "Şanlı bayrağımız altında, yerli ve milli kaynaklardan beslenen güçlü bir ekonomi, bağımsızlığımızın ve toplumsal huzurumuzun ilelebet teminatı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Törene, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.